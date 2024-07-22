CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifine tepki gösterdi

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifine ilişkin, "Küçük işletmelerden ve zor ayakta duran sektörlerden bihaber hazırlanan bu yasa teklifinin acilen geri çekilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecek olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasa değişikliği ile korunacak olanların küresel dev e-ticaret platformları olacağını savunan Demir, yerli ve daha küçük e-ticaret platformlarının ise artık rekabet edebilme şansının kalmayacağını belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Düzenleme, vergi kanunlarında değişiklik yaparak bu dev e-ticaret platformlarının pazar yerlerinde satış yapan yüzbinlerce küçük işletmeden, tevkifat yoluyla vergi toplamayı hedefleyerek küçük işletmeleri zor duruma sokacaktır. Başta, çok yaygın olarak faaliyet gösteren online yemek siparişleri olmak üzere, bu düzenleme fiyatları artıracak ve enflasyon olarak bize geri dönecektir."

Teklifin ülke çıkarlarını gözetmek gibi bir amacı olmadığını savunan Demir, "Küçük işletmelerden ve zor ayakta duran sektörlerden bihaber hazırlanan bu yasa teklifinin acilen geri çekilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.