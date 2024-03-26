CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'ni işaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni işaret ederek, "Kullanacağınız oylarla sadece bir belediye başkanı ya da bir meclis üyesi seçmeyeceksiniz. Siz öncelikli olarak size hizmet edeceğine inandığınız kadroların göreve gelmesine katkı da sağlayacaksınız." dedi.
Karatepe, CHP Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya destek istedi.
Veli Ağbaba'nın hemşehrilerine hizmet etmek için yola çıktığını belirten Karatepe, Ağbaba'nın herkese eşit mesafede durarak eşit hizmet almasını sağlayacak bir yapıya sahip olduğunu söyledi.
Ülkenin ekonomik açıdan çok zor bir dönemden geçtiğini, toplantının yapıldığı salona baktığında da bu zorlukları yaşayan pek çok kişi gördüğünü ifade eden Karatepe, "Yüksek bir enflasyon sorunumuz var. İktidar bu enflasyonla mücadele etmek yerine vatandaşın ümüğünü sıkacak işlere imza atıyor. Sanıyorlar ki Türkiye'deki enflasyonun sebebi sizin gibi insanların çok fazla para harcıyor olması. Çok mu para harcıyorsunuz hakikaten? Olmayan bir şeyi nasıl harcayabilirsiniz? Zaten ihtiyaçlarınızı zor karşılıyorsunuz. 'Emekliye para verirsek onlar gidip domates, biber alacak, bu da enflasyonun artmasına yol açacak'. Enflasyonun artmasına neden olan şey sizin temel ihtiyaçlarınızı karşılamanız değil. Yanlış teşhis koydukları için size fatura keserek çözüm bulmaya çalışıyorlar ama çözüm olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi oranlarında artışa gitmeyeceklerini söylediğine değinen Karatepe, "Doğru vergi oranlarını sabit tutacak ama bazı ürünlerin ait olduğu vergi gruplarını değiştirecek. Şu anda genel KDV oranı yüzde 20 olmasına rağmen örneğin gıdada yüzde 1 vergi alınıyor. Tekstilde yüzde 10 alınıyor. Onlar o listeden çıkarıldığı anda otomatik olarak vergilerde ciddi bir artışa gidilmiş olacak." diye konuştu.
Karatepe, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yaklaştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Siz kullanacağınız oylarla sadece bir belediye başkanı ya da bir meclis üyesi seçmeyeceksiniz. Siz öncelikli olarak size hizmet edeceğine inandığınız kadroların göreve gelmesine katkı da sağlayacaksınız. Bu kadrolar sadece yol su işiyle ilgilenmeyecek, sizin refahınıza doğrudan etki eden projeler de hayata geçirecek. İktidara ciddi bir sarı kart göstereceksiniz. 'Biz sizden razı değiliz' diyeceksiniz. Sizi içine soktukları bu yoksulluktan onların kurtarma şansı olmadığını yüksek sesle söyleme imkanına sahip olacaksınız."
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
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CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
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