CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'ni işaret etti

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni işaret ederek, "Kullanacağınız oylarla sadece bir belediye başkanı ya da bir meclis üyesi seçmeyeceksiniz. Siz öncelikli olarak size hizmet edeceğine inandığınız kadroların göreve gelmesine katkı da sağlayacaksınız." dedi.

Karatepe, CHP Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya destek istedi.

Veli Ağbaba'nın hemşehrilerine hizmet etmek için yola çıktığını belirten Karatepe, Ağbaba'nın herkese eşit mesafede durarak eşit hizmet almasını sağlayacak bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Ülkenin ekonomik açıdan çok zor bir dönemden geçtiğini, toplantının yapıldığı salona baktığında da bu zorlukları yaşayan pek çok kişi gördüğünü ifade eden Karatepe, "Yüksek bir enflasyon sorunumuz var. İktidar bu enflasyonla mücadele etmek yerine vatandaşın ümüğünü sıkacak işlere imza atıyor. Sanıyorlar ki Türkiye'deki enflasyonun sebebi sizin gibi insanların çok fazla para harcıyor olması. Çok mu para harcıyorsunuz hakikaten? Olmayan bir şeyi nasıl harcayabilirsiniz? Zaten ihtiyaçlarınızı zor karşılıyorsunuz. 'Emekliye para verirsek onlar gidip domates, biber alacak, bu da enflasyonun artmasına yol açacak'. Enflasyonun artmasına neden olan şey sizin temel ihtiyaçlarınızı karşılamanız değil. Yanlış teşhis koydukları için size fatura keserek çözüm bulmaya çalışıyorlar ama çözüm olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi oranlarında artışa gitmeyeceklerini söylediğine değinen Karatepe, "Doğru vergi oranlarını sabit tutacak ama bazı ürünlerin ait olduğu vergi gruplarını değiştirecek. Şu anda genel KDV oranı yüzde 20 olmasına rağmen örneğin gıdada yüzde 1 vergi alınıyor. Tekstilde yüzde 10 alınıyor. Onlar o listeden çıkarıldığı anda otomatik olarak vergilerde ciddi bir artışa gidilmiş olacak." diye konuştu.

Karatepe, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yaklaştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Siz kullanacağınız oylarla sadece bir belediye başkanı ya da bir meclis üyesi seçmeyeceksiniz. Siz öncelikli olarak size hizmet edeceğine inandığınız kadroların göreve gelmesine katkı da sağlayacaksınız. Bu kadrolar sadece yol su işiyle ilgilenmeyecek, sizin refahınıza doğrudan etki eden projeler de hayata geçirecek. İktidara ciddi bir sarı kart göstereceksiniz. 'Biz sizden razı değiliz' diyeceksiniz. Sizi içine soktukları bu yoksulluktan onların kurtarma şansı olmadığını yüksek sesle söyleme imkanına sahip olacaksınız."