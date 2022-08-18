CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Yalova'da - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Yalova'da

18.08.2022 01:08
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle Yalova'daki Deprem Anıtı'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle Yalova'daki Deprem Anıtı'nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Yalova'da düzenlenecek CHP Grup Toplantısı için kente geldi. İlk olarak depremin yıl dönümü nedeniyle Deprem Anıtı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na İl Başkanı Mehmet Gürel ve İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Vefa Salman bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından kentteki süs bitkisi üreticileri ile Garden AŞ'de bir araya geldi. Burada üreticilerin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, "Pandemi bütün dünyaya şu gerçeği gösterdi; tarımsız bir dünyayı düşünemeyiz. Dolayısıyla bizim var olan topraklarımızı çok verimli bir şekilde kullanmamız ve insanlarımızı da toprağa küstürmememiz gerekir. Eğer toprağa küstürürseniz felaket bir tablo çıkıyor ortaya" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, süs bitkisi sektöründe çoğunlukla kadınların çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Çalışanların yüzde 75'i kadın. Sıradan bir olay değil. Sektörün kadına verdiği değeri, kadının da sektör için ne kadar uygun bir alan olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı. - YALOVA

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Hakimsen karar ver kardeşim' CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Hakimsen karar ver kardeşim' Kılıçdaroğlu: 'Yalova'da ve Ülkemizin Her Karış Toprağında Aynı Ses Yükseliyor; Hep Beraber, Hep Beraber' Kılıçdaroğlu: 'Yalova'da ve Ülkemizin Her Karış Toprağında Aynı Ses Yükseliyor; Hep Beraber, Hep Beraber'
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Yalova'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 03:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Yalova'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement