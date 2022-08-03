Kılıçdaroğlu'ndan sitemli vatandaşın 'Neden çıkıp adayım demiyorsun?' sorusuna yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan sitemli vatandaşın 'Neden çıkıp adayım demiyorsun?' sorusuna yanıt

03.08.2022 09:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında bir vatandaş tarafından Kılıçdaroğlu'na, "Neden çıkıp Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorsun?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu bu soruya, "Ona 6 kişi kararlaştıracağız" sözleriyle yanıt verdi.

Kentteki bir otelde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleşen partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Taşmağazalar Çarşısı'ndaki esnafa ziyaretler yaptı.

"6'LI MASADA HDP YOK"

Ziyarette bir vatandaşın, "CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu" iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan sitemli vatandaşın 'Neden çıkıp adayım demiyorsun?' sorusuna yanıt

"ADAYI HEP BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ

Aynı kişinin, "Peki onlarla niye ittifak kuruyorsun, direkt çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorsun." sözü üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu (Cumhurbaşkanı adayı kararı) 6 kişi vereceğiz, tek başımıza değil. Sen bu tür yanlış propagandalara inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Biri vatan, biri bayrak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Erzurum'da konuşan Kılıçdaroğlu iktidara gelirse yapacağı ilk icraatı açıkladı! Salon alkış sesleriyle doldu Erzurum'da konuşan Kılıçdaroğlu iktidara gelirse yapacağı ilk icraatı açıkladı! Salon alkış sesleriyle doldu Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erzurum'u 30 milyar dolarlık merkez haline getireceğiz' Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erzurum'u 30 milyar dolarlık merkez haline getireceğiz'

Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan sitemli vatandaşın 'Neden çıkıp adayım demiyorsun?' sorusuna yanıt - Son Dakika


Son Dakika
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:18 Fatih Altaylı'ya aylar önce verdiği cevap TT olan Caner Özyurtlu'dan gülümseten paylaşım: Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
08:19 ABD'nin canını sıkan veri! Hanehalkı borcu 16 trilyon doları aştı
08:19 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun
08:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Soçi'de görüşecek! Masada çok önemli konular olacak
08:13 BM duyurdu: Ukrayna'da durum giderek kötüleşiyor
08:07 Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 09:46:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan sitemli vatandaşın 'Neden çıkıp adayım demiyorsun?' sorusuna yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement