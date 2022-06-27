CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı, adaletsizliktir" - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı, adaletsizliktir"

27.06.2022 12:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı, adaletsizliktir" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ocaklarının 110.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı, adaletsizliktir"

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ocaklarının 110. kuruluş yıldönümünde düzenlenen "Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları 2" sempozyumunda "İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı, adaletsizliktir" dedi.

Türk Ocaklarının 110. kuruluş yıldönümü nedeniyle "Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları 2" uluslararası sempozyumu düzenlendi. Uluslararası alanda katılımların olduğu programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 25'i yabancı olan 57 akademisyen ve davetliler katıldı.

"İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı, adaletsizliktir"

Programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İslam'ın temel değerlerini savunuyormuş gibi görünerek zenginliği, kayırmacılığı, özgürlüğü, denetimsizliği kendisine bahşeden gerçek bağlamından kopartılarak sunulan sabır ve şükür tavsiyeleriyle milyonlara yoksulluğu, dışlanmayı, baskıyı reva reva gören anlayışlara karşı ödülsüz bir şekilde adaleti savunmalıyız. Şunu artık hepimiz biliyoruz, günümüz İslam Dünyasının temel problemlerinin kaynağı, adaletsizliktir. Günümüz İslam Dünyasının temel problemlerinin tek çözümü de adalettir. Az öncede belirttiğim gibi adalet bir hukuk nosyonunun ötesinde bireysel ve toplumsal yaşamımızın tüm alanlarını kapsayan olmazsa olmaz bir davranış biçimi ve tercih konusudur" dedi.

"Kafamızı kuma gömemeyiz"

Müslümanların birbirlerini öldürdüklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dünyadaki çatışma alanlarının yaklaşık yüzde 60'ını Müslüman ülkeler oluştururken, her gün binlerce Müslüman bizzat Müslümanlar tarafından öldürülüyorken, kafamızı kuma gömemeyiz. Ülkemiz özelinde dahi, gelir dağılımı eşitsizliği gün be gün artıyorsa, buna seyirci kalamayız. Örneğin, şekli olarak, kimin nasıl yaşadığıyla değil, sürdürdüğü yaşam pratiği içinde ne kadar adaletli olup olmadığıyla ilgilenmeliyiz. Bu bağlamda özellikle kamu yönetiminde, liyakati ve liyakatli olduğu kadar liyakat sahibinin adaletini de öncelemeliyiz" şeklinde konuştu.

"Araçlar amaçları lekeleyebilir"

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Müslümanlık bize bu mücadeleyi kazanmanın yollarını gösterdiği, herkes için adaletli ve vicdanlı olmayı, yardımlaşma ve dayanışmayı emrettiği için çok kıymetli. İyilik nasıl belirli bir kimliğe, belirli bir inanca sahip olmanın kendiliğinden yol açtığı bir sonuç değilse, kötülük de değildir. Hiç kimseyi inancı, kimliği nedeniyle kaçınılmaz olarak kötü kabul edemeyiz, öyle muamele edemeyiz. Amaçlarımız ne kadar kutsal, ne kadar iyi ve değerli olursa olsun, "amaca giden yolda her şey mubahtır, her vasıta kullanılabilir", diye düşünemeyiz. Araçlar amaçları lekeleyebilir. Müslüman gibi yaşamanın, bu konuda da çok hassas olmayı zorunlu kıldığını düşünüyorum. Müslümanlık bize, iyiliğin, sevginin, hoşgörünün, merhamet ve dayanışmanın üzerinde yükselen çok sağlam bir ahlaki zemin sunuyor. Bu zemini, sağlıklı, güçlü ve mutlaka haysiyetli bir irtibat içerisinde, bugünün dünyasıyla hemhal edebilmeyi başarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İstanbul Türk Ocakları Başkanı Dr. Cezmi Bayram, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye takdim etti.

Program 57 akademisyenin katılımıyla iki gün devam edecek.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı, adaletsizliktir' - Son Dakika

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