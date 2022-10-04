CHP'den, kadınların kılık kıyafeti konusunda zorlamaya tabi tutulamamasına yönelik yasa teklifi - Son Dakika
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CHP'den, kadınların kılık kıyafeti konusunda zorlamaya tabi tutulamamasına yönelik yasa teklifi

04.10.2022 17:22
CHP'den, kadınların kılık kıyafeti konusunda zorlamaya tabi tutulamamasına yönelik yasa teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi", Meclis Başkanlığına sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi", Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'nin de taraf olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde insanlık ailesinin bütün üyelerinin eşit ve devredilemez haklara sahip olduğunun belirtildiğine, Anayasa'da ise "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." ifadesiyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına aldığına işaret edildi.

Demokratik, laik hukuk devletlerinde bireylerin sahip olduğu dini inanç ve kanaat hürriyetinin hiçbir sınırlamaya tabi tutulamayacağı belirtilen teklifte, "Laiklik, din ve vicdan hürriyetini engelleyecek biçimde yorumlanamaz; aksine laiklik din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasının teminatıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kadının kıyafetinin; bireylerin yaşam tarzı, inancı ve etnik aidiyetinin siyasetin konusu olmaması gerektiği vurgulanan teklifte, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte yaşanmış bazı baskıcı uygulamalar toplumsal hafızamızda olumsuz izler bırakmış, ayrıca siyaseten istismar aracı olagelmiştir. Yakın geçmişimizde üniversite öğrencilerinin başörtüsüyle eğitim hakkı engellenmiş, kamuda kadınların başörtülü çalışmasına izin verilmemiştir. Benzer engellemelerin ve yasaklamaların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi almak parlamentonun ve kamu idaresinin görevidir. Genelge, talimat, yönetmelik ya da diğer idari düzenlemeler ve hiyerarşik amirlerinin emirleriyle kadının ne giyeceğine ya da giymeyeceğine yönelik yapılmış zorlamalara son vermek ve kadının kıyafet seçme özgürlüğünü kanuni güvence altına almak için bu teklif hazırlanmıştır. Teklif ile kadınlarımızın Anayasa ile güvence altına alınan kişisel ve mesleki kıyafet özgürlüklerinin korunması öngörülmektedir."

Üç maddeden oluşan teklife göre, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamayacak.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den, kadınların kılık kıyafeti konusunda zorlamaya tabi tutulamamasına yönelik yasa teklifi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den, kadınların kılık kıyafeti konusunda zorlamaya tabi tutulamamasına yönelik yasa teklifi - Son Dakika
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