CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı

19.06.2022 14:35
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, CHP Gençlik Kollarının Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı, çocukları Kerem ve Zeynep Kılıçdaroğlu ile Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in kutlama mesajlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımla ben de gurur duyuyorum. Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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