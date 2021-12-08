CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te - Son Dakika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

GAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu STK temsilcileriyle buluşmak için Gaziantep'e geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa dernekleri buluşması için Gaziantep'e geldi. Gaziantep Hava Limanında partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, STK Temsilcileriyle bir araya gelmek için toplantının yapılacağı Restorana geçti.