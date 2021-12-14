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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi"

14.12.2021 18:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi" "Kent ile kırsaldan gelenler arasında bir uyum sağlamamız lazım" Başkan Şerdil Dara Odabaşı: "Kadıköy'ü uzun vadeli politikalar çerçevesinde geleceğe hazırlıyoruz" Alan Kadıköy Tiyatro Binası'ndaki toplu...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi"

"Kent ile kırsaldan gelenler arasında bir uyum sağlamamız lazım"

Başkan Şerdil Dara Odabaşı: " Kadıköy'ü uzun vadeli politikalar çerçevesinde geleceğe hazırlıyoruz"

İSTANBUL - Alan Kadıköy Tiyatro Binası'ndaki toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku ve adaleti 7'de 70'e içimize sindirdiğimiz zaman kendi içinde barışık bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" dedi.

Kadıköy'de, içerisinde çok amaçlı bölünebilir salon, 340 seyirci kapasiteli black box sahne, prova odası, teknik alanları ile çok yönlü hizmete sunulan Alan Kadıköy Tiyatro Binası ve pandemi nedeniyle açılışı gerçekleştirilmeyen çok sayıda projenin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Toplu açılış programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katıldı. Program kapsamında açılışı gerçekleştirilen çok sayıda projenin hizmet alanı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın sunumuyla aktarıldı.

"Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi"

Kent ile kırsal uyumuna değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, İstanbul Belediye Başkanı olarak büyük bir sorumluluk üstlendi. CHP'li belediyelerin ihmal edildiğini biliyoruz ama Sayın İmamoğlu, belediyeler arasında ayrım yapmaksızın bütün İstanbul'a hizmet veren bir anlayış getirdi. Biz, vatandaşlar arasında ayrım yapmayan, herkesi kucaklamayı eski başkanlarımızdan öğrendik. İsteriz ki İstanbul'un 39 ilçesi de Kadıköy gibi Beşiktaş gibi Sarıyer gibi olabilsin. Sayın Ekrem Başkanımız Beylikdüzü'nde iken yeşili ortaya çıkarmıştı. Artık daha büyük bir sorumluluk. İstanbul'un devasa sorunlarını çözecek. Gönül şunu ister; siyasal iktidarın bizim anlayışımızda belediye başkanları arasında ayrım yapmadan başkanların önlerindeki engelleri kaldırmasını. Bu anlayışla yola çıkabilirsek emin olun çok şeyi değiştirebiliriz. Burada bir diğer önemli konu ise belediye başkanlarımızın önlerine konulan engelleri şikayet etmeden aşabilmesi. Kentte yaşamak kolay bir şey değil. Rahmetli Çetin Altan der ki; kentli olabilmek için bir kişinin üç kuşağın kentte yaşaması lazım. Kırsaldan gelirsiniz ama kendiniz yerleşirsiniz fakat kırsaldaki ilişkilerimiz devam eder. İkinci kuşak yine devam ettirir. Üç kuşak ise kırsaldan tamamen kopar. Dolayısıyla artık kentli olur. Kırsaldan kentlere yoğun bir göç yaşandı. Bu nedenle kent ile kırsaldan gelenler arasında bir uyum sağlamamız lazım. İki kültür iklimini harmanlamak belediye başkanlarımızın görevi. Bunları hep birlikte aşacağız. Asla umutsuz olmadım. 450 kilometrelik hak hukuk adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi. Hakkı hukuku ve adaleti 7'de 70'e içimize sindirdiğimiz zaman kendi içinde barışık bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

"Kadıköy'de yatırımlarımızı hızla etkin kıldık"

Kadıköy'deki yatırımlara ilişkin konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Partimiz iktidar olduğunda, insan ayırt etmeden herkese eşitlikçi davranan bir görev yapma anlayışıyla çalışmalarının sürdürecek. Kadıköy Belediyemiz 4 ana başlıkta hizmetlerini bizimle paylaştı. Hepimiz gururlandık. Kadıköy'de yatırımlarımızı hızla etkin kıldık. En güzel projemiz Kurbağalı Dere oldu. Daha öncesinden yanında dahi geçilmiyordu. Şu an herkesin ziyaret etmesi gereken bir noktaya geldi. Müze Gazhaneyi bitirdik. İstanbul'da en çok konuşulan sanat alanlarından biri oldu" dedi.

"Kadıköy'ü uzun vadeli politikalar çerçevesinde geleceğe hazırlıyoruz"

Toplu açılış töreninde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Doğru bildiklerimizin peşinden gidebilmeniz için anlamlı bir strateji gerekiyor. Elbette icraatları teker teker anlatmak önemli. Ama bir anlayış ortaya koymak daha önemli. O yüzden ne yaptığımız kadar önemli olan, bu hizmetleri neden ve hangi politikalar çerçevesinde yaptığımız ve sonunda bu hizmetlerin nasıl bir toplum hayaline hizmet ettiği. Tüm hizmetlerimiz, bizim yerel yönetim anlayışımızın farklı ayaklarını temsil ediyor. Kadıköy'ü gündelik savrulmalarla değil, planlı, uzun vadeli politikalar çerçevesinde geleceğe hazırlıyoruz. Bu nedenle hizmetlerimize bütünsel olarak baktığımızda hep bir ilerleme göreceksiniz. Geçmiş, bugün ve gelecek ekseninde bir ilerleme bu. Elimizde bir doğru var. Geçmiş-bugün-gelecek. Biz ne yaparsak yapalım, her şeyi önce bu doğru üzerine yerleştiriyoruz. Yaptığımız her hizmette bu değerlerden feyz alıyoruz. ve bu sayede bugün çok daha güçlü ve çok daha etkili bir referans noktası olabiliyoruz. Ben sosyal demokrat bir belediye başkanıyım. Elbette bizim geleceğini planladığımız bir ilçede sosyal demokrat ve toplumcu belediyecilik anlayışının hakim olması doğal. Bu bağlamda Kadıköy; özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin simgesidir. Bunun yanı sıra dayanışmanın, sosyal adaletin, laikliğin bayrak taşıyıcısıdır. O yüzden tam da bu noktada, bize böyle bir geçmiş bırakanlara teşekkür etmeliyim. Bugün Kadıköy örnek gösterilecek pek çok uygulamanın referans noktası" diye konuştu.

(ASK-CGK-OG-AŞ-Y)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy, Adalet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hak, hukuk, adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi" - Son Dakika
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