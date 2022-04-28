CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödediği bildirildi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödediği bildirildi

28.04.2022 11:44
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödediği bildirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturasını ödediği, bu sabah elektriğinin açıldığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturasını ödediği, bu sabah elektriğinin açıldığı belirtildi.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bir grup genci dün gece evinde misafir eden Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını sabah internet üzerinden ödeyeceğini söyledi.

CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre, faturasını ödeyen Kılıçdaroğlu'nun bu sabah itibarıyla elektriği açıldı.

Şubat ayı başında yayımladığı video ile elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan'da evinin elektriği kesilmişti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödediği bildirildi - Son Dakika


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