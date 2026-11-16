CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'la 1 saat görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'la 1 saat görüştü

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan\'la 1 saat görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat sürdü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'la 1 saat görüştü - Son Dakika
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