CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan\'la 1 saat görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'la 1 saat görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat sürdü.
Kaynak: AA
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