CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaralı maden işçileri hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaralı maden işçileri hakkında bilgi aldı

15.10.2022 13:43
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaralı maden işçileri hakkında bilgi aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden faciasında yaralanan işçiler hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden faciasında yaralanan işçiler hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'da gerçekleşen maden faciasında yaralanarak Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alınan işçilerle ilgili bilgi aldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'i arayan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini de iletti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaralı maden işçileri hakkında bilgi aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaralı maden işçileri hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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