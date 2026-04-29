CHP Genel Başkanı Özel: "Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de herkesin, her türlü tartışmadan uzak tutması gereken bir mahkeme"
CHP Genel Başkanı Özel: "Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de herkesin, her türlü tartışmadan uzak tutması gereken bir mahkeme"

29.04.2026 21:06  Güncelleme: 21:14
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasa Mahkemesi bugünlerde Türkiye'de herkesin üzerine titremesi, sakınması gereken, her türlü tartışmadan uzak tutması gereken bir mahkeme. Hepimiz, bütün vatandaşlar için son güvence" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti. Özel, Anayasa Mahkemesi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümüne TBMM'deki grup toplantısı saatiyle çakıştığından dolayı katılamadıklarını belirten Özel, bugün bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özel, "Anayasa Mahkemesi bugünlerde Türkiye'de herkesin üzerine titremesi, sakınması gereken, her türlü tartışmadan uzak tutması gereken bir mahkeme. Hepimiz, bütün vatandaşlar için son güvence. Anayasa Mahkemesi'nin kararları yasama, yürütme ve yargı açısından bağlayıcı; son söz hükmünde. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlalleri noktasında vermiş olduğu kararlar, kararların uygulanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinde orada verilen kararların Türkiye'de uygulanması, bunların hepsi aslında hangi siyasi görüşten olursanız olun Türkiye'yi seviyorsanız, Türkiye'nin menfaatlerini düşünüyorsanız, Türkiye'nin ekonomisini düşünüyorsanız, Türkiye'nin dünyadaki itibarını düşünüyorsanız üzerine titrenmesi gereken meseleler" ifadelerini kullandı.

Özel, anayasanın bir toplumun birlikte yaşama iradesinin kelimelere dökülmüş şekli olduğunu aktararak, "Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini tarif eden sayfaya verdiğiniz önem, bir milletvekili için Meclis'e verdiği öneme; eğer yürütmedeyseniz, bakansanız bakanlığa; Cumhurbaşkanıysanız Cumhurbaşkanlığına verdiğiniz öneme; mal ve mülk sahibiyseniz de mülkiyet hakkına karşılık gelir. Sonuçta hepsi bir bütündür ve hepimize hepsi lazımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

