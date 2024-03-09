CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal\'ın açıklamalarını değerlendirdi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözleri parti içerisinde büyük krize neden olmuştu. Konuyla ilgili İBB Başkanı İmamoğlu, "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" diyerek Köksal'a tepki göstermiş, GHP Genel Başkanı Özel ise Köksal'ın açıklamalarını 'sürçülisan' diyerek düzeltmişti. Özgür Özel, CHP içinde krize neden olan olaya ilişkin bir televizyon canlı yayınında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"KONUŞMA SIRASINDA FARK ETSEM DÜZELTME YAPARDIM"

CHP lideri Özel, "Afyon meselesi şöyle; Afyon'da konuşmada aracın içindeydim. Yukarıda ne konuşulduğunu duyabilecek durum olmuyor. Can kulağı ile dinleseniz anlarsınız da! Konuşma sırasında fark etsem düzeltme yapardım. Sonradan seslendiler çıktık, konuşmamızı yaptık. Gayet güzel mitingdi. Burcu Hanım ilinde tam bir mutabakatla adaylaştı. Grup Başkanvekili olduktan sonra tanınırlığı ve popülaritesi iyice arttı. Meclis açıksa Meclis'tedir, kapalı ise Afyon'dadır. Hep Afyon'u konuşur. Üslubu nettir, serttir, iktidar açısından tahrip edicidir. Afyon'da CHP'nin genel mutabakatı var. Ayrıca Burcu Hanım Afyon'da Cumhur İttifakı'ndan çok oy alıyor. O ifadeyle ilgili bugün kendisi basın toplantısı yaptı. İfadeyi masaya yatırırsanız, satır satır okursanız objektif gözle bakarsanız." dedi.

"KENDİSİNİ ARADIM, 'NE GEREK VARDI' DEDİM"

Özgür Özel, Burcu Köksal'ı aradığını ifade ederek, "'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' diye sordum. O da 'Başkanım burada 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetecekler' algısı var. Ben 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim dedim' diye konuştu. Orada DEM Parti hariç dediğinizde kendisini DEM Partili hisseden, Afyon'da oturan, Türkiye'nin herhangi bir yerinde oturan DEM Partili seçmen, Kürt ve DEM Parti'yi destekleyen seçmen 'Bir ayrımcılık var mı?' düşünür. Ben kendisini aradım 'Burcu böyle bir ifade olmuş, tansiyon yükselir, bunu Uşak'ta düzeltiyorum' dedim. O da 'Aman başkanım düzeltin' dedi." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal

"SİZİN NE SÖYLEDİĞİNİZ DEĞİL, KARŞI TARAFIN NE ANLADIĞI ÖNEMLİ"

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasının devamında, "Afyon'dan bir gazeteci ile konuşmuş, mesaj atmış. Dediği şu; 'Benim DEM'le ittifakım yok.' Her gün, 'Afyon'u DEM Parti'yle yönetecekler, eş başkan atanacak' diyorlarmış. Türkiye'de biraz da iktidara müzahir medyanın gayretleriyle oluyor bunlar. Tabi burada kolaycılığa kaçmayacağım, sizin ne söylediğiniz değil, karşı tarafın ne anladığı önemli. Bizim birçok milletvekilimiz, belediye başkanımız, il başkanlarımız aradı. Hatta iddiasız olduğumuz Güneydoğu'da bazı yerlerden il başkanları aradı. O yüzden bir düzeltmeye ihtiyaç vardı." dedi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NUN "BURCU KÖKSAL" ÇIKIŞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Burcu Köksal ile ilgili olan açıklamasını da değerlendiren CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"Burcu Hanım düzeltme yapmasa, ısrarcı olsa zaten Sayın İmamoğlu'nun ifadeleri ile bizim düşüncelerimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim partimizde siyaset yapamaz. İstanbul'da genel seçimlerde DEM'e oy vermiş birisi, İmamoğlu ayrım yapmadığı için, belediyenin hizmetlerinden yararlanma noktasında hiçbir ayrımcılığa tabi tutmadığı için inanılmaz bir oy alıyor. Hepimizin yaşadığı bir şey var. İletişimde geçen süre iddiayı kuvvetlendiriyor. Birileri 'Irkçılık, faşizm' diyor. Açıklama gecikince iddia güçleniyor. Ertesi gün Ekrem Bey sahaya çıkmış, net tavrını ortaya koymak istemiştir. Burcu Köksal'ın açıklamalarından sonra her iki açıklamanın da hüküm cümleleri düşmüştür. Önümüze bakıyoruz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"BU MESELE CHP AÇISINDAN KAPANMIŞTIR"

Biz Ekrem Bey'le günde birkaç kez, İstanbul'u, İstanbul programlarını konuşuyoruz. Bir anket gelir, Ekrem Bey arar. Biz günlük ve anlık temas halindeyiz. Mansur Bey'le de öyle. Bu ifadelerin İstanbul seçimleri açısından sıkıntı yaratabileceğini, meselenin DEM'in kurumsal kimliği değil DEM Partisi'ne oy vermiş; hatta oy vermese bile Kürt seçmen AK Parti'ye oy veriyor, AK Parti DEM Parti'ye kötülük yaptığında onlar da tepki gösteriyor. Ekrem Başkan 'Bu bir kırgınlık yarattı' dedi. Ben Ekrem Bey tarzı bir şey söylesem Burcu Hanım'la ipler kopar. Sonuçta Afyon'da iyi gidiyor. Her yönüyle kritik bir yerde seçimi alıyoruz. Burada bir yol kazası olmuş. Ekrem Bey'in açıklamasının İstanbul seçimi odaklı olmasına rızam var. Ekrem Bey'le de, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir."

BURCU KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel önceki gün Afyonkarahisar'da Belediye Başkan adayı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile miting düzenlemişti. Burada konuşan Burcu Köksal, "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar." demişti.

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal

ÖZEL, DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞMIŞTI

CHP lideri Özel, daha sonra Uşak'ta düzenlediği mitingde konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Özel, "Demin Afyon'dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır." diyerek durumu kurtarmaya çalışmıştı.

"AFYONKARAHİSAR'I DEM'LİLERLE VE HÜDA PAR'LILARLA YÖNETMEYECEĞİM"

Köksal daha sonra X hesabındaki paylaşımda Suriyeli sığınmacıları şehirden göndereceğini yazarak, "AKP, 'Mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak' diyor. Ben 'Emeklilere dört ay doğal gaz ve Afjet konusunda destek vereceğim' diyorum, 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetecek' diyorlar, 'Rantsal dönüşüm değil, bedelsiz ev yapacağım' diyorum. 'Gizli kapılar ardında DEM'lilerle görüşüyor' diyorlar. Açık ve net, Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDA PAR'lılarla yönetmeyeceğim." demişti.

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal (Ortada)

İMAMOĞLU KAPIYI GÖSTERMİŞTİ

Seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Bakırköy'de vatandaşlara seslenen İmamoğlu da Köksal'ı işaret ederek "Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok." demişti.

CHP GENEL MERKEZİ BİLDİRİ YAYINLAMIŞTI

Burcu Köksal'ın sözlerinin yankıları sürerken CHP Genel Merkezi bir bildiri yayınlamıştı. Yayınlanan bildiride "Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

CHP'Lİ KÖKSAL YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI:

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal da Seçim Koordinasyon Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, sanatta, siyasette, iş dünyasında, sporda ve hayatın her alanında daha fazla kadının yer aldığı bir Türkiye dilediğini söyledi.

DEM Parti ile ilgili sözlerine değinen Köksal, şunları kaydetti:

"Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM Parti ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip, çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı, etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır… 'Genel başkanla karşı karşıya geldi. Yan yattı, çamura battı' gibi söylemleri de kabul etmiyoruz."