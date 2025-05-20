CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyeti ile görüştü Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te komisyon kurulması önerisine ilişkin, "Hepimiz, hep birlikte ciddiyetle bu işe sarılmamız lazım. Yapmamız gereken mesele, Meclis'i merkez alan, milletten güç alan, millete hesap verecek olan vatandaşın gözünün içine bakabildiğimiz bir siyaset." dedi.

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci eşlik etti.

Görüşmenin ardından DEM Parti heyetini uğurlayan Özgür Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin TBMM'deki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yönelik oylamayla ilgili sorusu üzerine Özel, şunları kaydetti:

"HSK ile ilgili mesele tam bir hukuksuzluk meselesi. Bugün HSK seçimi sonlandığında yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız, yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız. İlk iki turda nitelikli çoğunluğu sağlayamayan AKP, üçüncü turda olmayan bir oylama icat edip, MHP ile birlikte 30 olan oyunu ikiye bölüp, kuraya girecek iki adayı da AKP'ye yakın, onların desteklediği adaylara dönüştürmeye çalışacak. Bir şeytanlık demeyim, bir cüretkarlık, bir tenezzül, bir yankesicilik teşebbüsü."

Özel, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Başkanlık Divanı'nda görev almamasıyla ilgili tartışmalara değinerek, "Meclis Başkanvekilimize görev vermeyeceklerini söylemişler. Geçen hafta Sayın Numan Kurtulmuş, 'Gelecek hafta görev vereceğiz.' dediler, bugün yine Bekir Bozdağ'ı görevlendirmişler. Siz, Gülizar Hanım'a yönettirmezseniz biz de Bekir Bozdağ'a yönettirmeyiz. Gülizar Hanım yerine Bekir Bozdağ'ın Meclis'i yönetmesini CHP grubunun kabul etmesi mümkün değildir. Yarın da doğru bir karara varmasını bekliyoruz Numan Bey'in." diye konuştu.

"Toplumsal mutabakat, salt çoğunlukla olmaz"

Özel, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili Meclis'te komisyon kurulmasına önerisine ilişkin soru üzerine de CHP olarak, komisyon kurulma fikrinin sahibi olduklarını belirterek, "CHP'nin yıllardır söylediği, Meclis'te bir komisyon kurulması fikrine, Devlet Bey'in dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli. Ancak ne ben ne Devlet Bey'in ne de başka bir siyasi liderin, 'Komisyon şu kadar kişiden oluşsun, şöyle olsun' demesi, dayatılacak hususlar değil." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru yöntemin, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, parti genel başkanlarını toplantıya çağırması ve görüşlerini alması olduğuna işaret eden Özel, "Toplumsal mutabakat, salt çoğunlukla olmaz. Mutabakat aranıyorsa, nitelikli çoğunlukların aranması lazım. Tam mutabakat olmayabilir ama bir nitelikli çoğunluk tam mutabakatı savunuyorsa, o noktada karar verilir. Komisyon yaklaşımımızda, başta şehit aileleri ve gazilerin komisyona dahil edilmesi, dinlenmesi, rızaları olmayan işleri ve süreçten zarar gören herkesin duygusunu, talebini dile getirmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Buradan sonra artık biraz ciddiyet, biraz samimiyet"

Özel, Terörsüz Türkiye sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık herkesi, bütün tarafları geçmişteki bütün polemik alanları bir yana, hepimiz, hep birlikte ciddiyetle bu işe sarılmamız lazım. Yapmamız gereken mesele, Meclisi merkez alan, milletten güç alan, millete hesap verecek olan vatandaşın gözünün içine bakabildiğimiz bir siyaset. Geçmişteki diller, geçmişteki fiiller bunların hepsi iktidarın siyaseten bize, muhalefet partilerine karşı kullandığı dilmiş. Şimdi başka bir yere gelmiş. Buradan sonra artık biraz ciddiyet, biraz samimiyet. Artık kimse kimseyi kandırmasın. Buradan sonraki adımların kararlılıkla doğru ve herkesin kendi pozisyonunu vatandaşa güzelce tane tane izah ettiği vatandaşın aklıyla alay etmediği bir süreç yürütmek lazım."

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik bugün yapılan operasyonla ilgili bir soruya karşılık Özel, "Savcılık bu operasyonda polisi değil, jandarmayı kullanmış. Bence savcılık bir açıklama yapsın, bunu niye yaptı? Ne amaçla yaptığını söylemesi lazım. Ama yetki açısından baktığınızda savcı jandarmaya bu görevi verirse adli kolluk olarak jandarma bu görevi yerine getirebiliyor. Bu konunun netleşmesi için olur olmaz açıklama yapan savcılığın esas bu noktada bir açıklama yapması lazım." yanıtını verdi.