CHP Genel Başkanı Özel'den Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuz İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.