CHP Genel Başkanı Özel, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, her iki liderin Türkiye siyasi hayatındaki önemine değinerek, partisinin hedef ve vizyonunu vurguladı. Özel, Ecevit ve Baykal'ın mirasının, CHP'nin ilerleyişinde ilham kaynağı olmaya devam edeceğini dile getirdi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
9.09.2024 17:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: Özel'den Ecevit ve Baykal Ziyareti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?