CHP Genel Başkanı Özel: "Kale siyaseti ve kutuplaşma siyaseti geride kaldı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bursa 47 yıldır bizim dışımızdaki partilerin başkanlarınca yönetildi. Artık öyle kale diye bir şey kalmadı. Kale siyaseti, kutuplaşma siyaseti geride kaldı. Artık kucaklaşma siyaseti var. Kale hepimizin. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye de bir şey yok. Kaleler bitsin, kutuplaşma bitsin, bizim de kalelerimiz bu milletin birliğine feda olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi binlerce vatandaşın katılımıyla Bursa Kent Meydanı'nda gerçekleşti. Mitingde Özgür Özel'e Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Kalabalığa hitap eden Özel, 31 Mart yerel seçimlerine ve sonrasındaki siyasi tabloya değinerek, "Bursa AK Parti'nin kalesi deniyordu. Ancak millet, 'Ben milli iradeysem, kime görev veriyorsam o göreve gelir. Sorunum var, çözüm istiyorum ve görevi Mustafa Bozbey'e veriyorum' dedi. Bursa 47 yıldır bizim dışımızdaki partilerin başkanlarınca yönetildi. Artık öyle kale diye bir şey kalmadı. Kale siyaseti, kutuplaşma siyaseti geride kaldı. Artık kucaklaşma siyaseti var. Bursa, ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne de AK Parti'nin kalesidir. Bursa, artık bu milletin kalesidir. Biz milleti sosyal, muhafazakar, milliyetçi, liberal, sosyalist, Kürt, Alevi ve Sünnisiyle hep birlikte kucaklıyoruz. Kale hepimizin. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye de bir şey yok. Kaleler bitsin, kutuplaşma bitsin, bizim de kalelerimiz bu milletin birliğine feda olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine de yanıt veren Özel, "Bana, 'Ekrem İmamoğlu'nu bırak, peşinden gitme, ona sahip çıkma. Sen posta güvercini misin' diyor. Özgür Özel'den olsa olsa barış güvercini olur. Bu ülkeye kardeşliği ve barışı getireceğim. Ekrem İmamoğlu'na da, tüm yol arkadaşlarıma da kefilim. Eninde sonunda cumhurbaşkanı adayımızı kolundan tutup Bursa'ya getireceğim" diye konuştu.

Ekonomik kriz ve asgari ücret konularında da önemli açıklamalarda bulunan Özel, "İlk seçim döneminde zora girdiğinde 'her şeyi biz yapacağız' diyen ve 'mülakatı kaldıracağız' diyen Erdoğan, enflasyonist ortamda yılda 4 kez 3 ayda bir asgari ücrete zam yapacağı sözünü vermişti. Ama geçen sene 12 ay boyunca bir kuruş zam yapmadan emekçileri sefalete ve açlığa sürükledi. Bütün işçi örgütlerini ve işveren örgütlerini gezeceğim. Bu konuda hem işçiyi kayıran hem de işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz. Emekçinin hakkını temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için büyük bir mücadele başlatıyoruz" dedi.

Özel, bu süreçte işçiyi ezdirmeden işvereni de mağdur etmeyecek bir çözüm paketi hazırladıklarını belirtti. Özel, "Temmuzda asgari ücrete bir ara zammı almak durumundayız. Bunu yaparken KOBİ'lerimizi, sanayicilerimizi mağdur üretmeyeceğiz. İlan edeceğimiz paketle KOBİ'ye, sanayiciye, bilhassa küçük esnafa, artan asgari ücretin yükünü sırtlarına koymayacak prim ve vergi teşviğiyle bu yükü onların sırtından alacağız. İşverenin de yüzünü güldüreceğiz, emekçinin de ara zammını alacağız" şeklinde konuştu. - BURSA