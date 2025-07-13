CHP Genel Başkanı Özel, Malatya\'daki mitingde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da düzenlenen mitingde konuştu.

CHP'nin Türkiye genelinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 35'incisi Malatya'da gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi binası arkasındaki miting alanında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek, "Darbeler iktidarlara yapılır, biz o gece hiç duraksamadan Meclis'te direndik. O gün alnımızın akıyla çıktığımız bir sınavdı. Bugün de milletin iradesine karşı yapılan her girişimin karşısında duruyoruz" dedi.

31 Mart seçimlerinde birinci parti çıktıklarını söyleyen Özel, "19 Mart'ta yaşananlar iktidara değil, milletin iradesine karşı bir darbe girişimidir. Bu girişim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve milletin takdirine karşı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023 depremleri sonrası Malatya'da inşasına başlanan kalıcı konutların büyük bir bölümünün hala teslim edilmediğini ileri süren Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yılda 650 bin konut sözü vermişti. Malatya için verilen söz 101 bin konuttu, ancak bugün itibarıyla sadece 35 bin konut teslim edildi. 2,5 yıl geçti, hala 75 bin kişi konteynerde yaşıyor. Konteynerler perişan, bu sıcakta insanlar sağlık tehdidi altında" dedi.

Yerinde dönüşüm projesi kapsamında verilen 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi desteğinin piyasa şartlarına göre yetersiz olduğunu söyleyen Özel, bu rakamların 1,5 milyon TL hibe ve 1,5 milyon TL krediye çıkarılmasını önerdi. Konuşmasında 12 Nisan'da yaşanan zirai don felaketine de değinen Özel, "Ne kayısı kaldı, ne elma ne buğday. Her şey yandı gitti. Kayısı giderse Malatya'da hayat durur. Ama maalesef 12 Nisan üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen hala yardım yapılabilmiş değil, hala iktidar Malatyalıların sesini duyabilmiş değil" diye konuştu. - MALATYA