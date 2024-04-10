CHP Genel Başkanı Özgür Özel: CHP Belediye Başkanları Tüm Vatandaşlara Eşit Hizmet Vermekle Mecbur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönemde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi olan teşkilatlarına sesleniyorum. Kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. CHP'nin belediye başkanları kamu görevi yapmanın bilincinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet vermekle, hem kanunen memurlar hem de vicdanen onlardan beklentimiz odur ki buna mecburdurlar" dedi.
Manisa protokolü, Manisa Valisi Enver Ünlü'nün ev sahipliğinde bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleşen bayramlaşma törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP Manisa İl Başkanvekili Muammer Babuş, daire müdürleri, şehit yakını ve gaziler, sivil toplum kuruluşları katıldı. Bayramlaşma töreninin açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, herkesin Ramazan Bayramını kutlayarak, "Allah vatanımızın, milletimizin birlik ve dirliğini bozmasın. Göreve geldiğimiz yaklaşık 10 gün oldu. Bundan sonraki 5 yıl süreyle şeffaf adil ve ulaşılabilir bir belediyeciliği inşallah yaşatmak adına yola çıktık. Umarım 5 yıl boyunca sizlerle birlikte bu desturda hareket edeceğiz ve Manisa'mızı hak ettiği değere kavuşturacağız" dedi.
"Manisalı olmak Manisa'yı bir bütün olarak sahiplenmeyi gerektirir"
Bayramlaşma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise "Gün oldu bu bayramlaşma törenlerine il başkanımla birlikte iki kişi geldik. Gün oldu 2 ilçe başkanım da yanımızda 4 kişi geldik. Gün oldu aday olduk, 17 belediyeden büyükşehir dahil hiçbirini kazanamadık. Gün oldu 4 belediyemiz oldu. Gün oldu 7 kişilik bir gruptaydık. Bugün buraya milletimizin teveccühüyle, Manisa'nın teveccühüyle 15 belediye başkanımla, 63 belediye meclis üyesi arkadaşımla ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikte bu bayramlaşmaya katılmanın kıvancı içindeyim. Tüm Manisalılara teşekkür ediyorum. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönemde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi olan teşkilatlarına sesleniyorum. Kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları kamu görevi yapmanın bilincinde hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı eşit hizmet vermekte hem kanun memurdurlar hem de vicdanen onlardan beklentimiz odur ki buna mecburdurlar. Manisalı olmak Manisa'yı bir bütün olarak sahiplenmeyi gerektirir. Manisa'nın üst düzeyde bir siyasi kültürü ve her şeyden önce her ayrılığı aşan bir hemşerilik ve kardeşlik bilinci vardır. Bunun tüm Türkiye'ye örnek olmasını bir kez daha temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Manisa Valisi Enver Ünlü de "Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın gelişine vesile olan müstesna günlerimizdendir. Bayram günleri dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakmak için çok önemli fırsatlardır. Türk milleti yardımseverliği ve o her şartta muhtaçların yanında olma özelliğiyle bilinir. Bayram vesilesiyle bu özelliklerimizden hareketle sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı daha da güçlendirmeli, pekiştirmeliyiz. Yoksulları, kimsesizleri, hastaları ve kıymetli büyüklerimizi ziyaret etmeli onlarla paylaşarak mutluluğumuzu daha anlamlı hale getirmeliyiz. Devletimizin ve milletimizin bekası için, yurt içinde ve yurt dışında ve şairler bunu gözetmeden, mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize, yürüttükleri bu mücadelede başarılar temenni ediyorum" dedi. - MANİSA
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: CHP Belediye Başkanları Tüm Vatandaşlara Eşit Hizmet Vermekle Mecbur - Son Dakika
Başkan Oya Tekin, Seyhan Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, eşit hizmet götürme mücadelesi vereceklerini ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılacağı bir anlayışın benimseneceğini belirtti. Yeni meclis başkanvekilleri de seçildi.
Çubuk Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Baki Demirbaş, toplantıda yaptığı konuşmada paylaşımcılık, eşitlik, adalet ve hakkaniyete önem vereceklerini belirtti. Toplantıda başkan vekilliği ve diğer görevler de belirlendi. AK Parti, MHP, CHP ve Yeniden Refah Partisi grup başkanvekilleri ise ilçe halkına teşekkür ederek birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Isparta Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yoğun katılım gerçekleşti. Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada Isparta'daki birlik ve beraberliğin gücünü vurgulayarak tüm Ispartalı vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bayramın güzelliğinin paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirtti.
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeli, seçim sonrası itiraz sürecini takip eden basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti. YSK'daki seçim sonrası mesaisi, itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Uşak Valisi Turan Ergün'ün konuşmasıyla başlayan bayramlaşma programında, vatandaşlara sağlık ve huzur içinde bir bayram diledi. Programa AK Parti ve CHP milletvekilleri, belediye başkanı, il jandarma komutanı, kaymakamlar, üniversite rektör yardımcısı ve diğer kurum müdürleri katıldı.
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