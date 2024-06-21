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CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li meclis üyesinin cenazesine katıldı

MHP Şehzadeler ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Güzgülü dualarla son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi eğitimci Mehmet Güzgülü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Manisa'da MHP'nin önemli isimleri arasında yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde önemli görevlerde bulunan 69 yaşındaki eğitimci Mehmet Güzgülü, yaklaşık 3 hafta önce lösemi teşhisiyle kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. İkindi namazını müteakip Hatuniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Güzgülü dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Vali Vekili Aydın Memük, eski bakanlardan Rıza Akçalı, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, önceki dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, siyasi parti temsilcileri, ailesi, dost ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan Cenaze namazının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün omuzlarında camiden ayrılan Güzgülü'nün naaşı Kırtık Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teyzesinin kızı olan Mehmet Güzgülü'nün eşi Esin Güzgülü taziyeleri kabul etti. Taziyelerini ileten Özel'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

Manisa Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde 30 yıldan fazla bir süredir meclis üyeliği görevinde bulunan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ve geçtiğimiz dönem Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı ve Manisa BBSK Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Güzgülü, 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde MHP'den Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmişti. Esin Güzgülü ile evli olan bir çocuk babası Mehmet Güzgülü 69 yaşındaydı.