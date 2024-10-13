CHP Genel Başkanı Özel, Muğla'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Muğla'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Muğla\'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki seçimleri kazanacağımıza yürekten inanıyorum.

13.10.2024 17:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki seçimleri kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Biz Türkiye ittifakı olarak bayrağı tartışmayız. Vatanın bölünmez bütünlüğünü tartışmayız. Anayasa'nın ilk 4 maddesini asla tartışmayız." dedi.

Bazı programlara katılmak için kente gelen Özel, partisinin Datça İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Parti binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, bu ilçenin Can Yücel'in memleketi olduğunu söyledi.

Daha önce Knidos Antik Kenti'ni ziyaret ettiğini ve kendisine söylenmesi üzerine bir dilek tuttuğunu belirten Özel, "İnşallah benim tuttuğum dilek de gerçek olacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ilk seçimlerde iktidar olacak." diye konuştu.

Özel, seçimlerin ardından belediyelerin 6 aylık performanslarını ölçtüklerini ve herkesin memnun olduğunu dile getirdi.

Datça'da 6 ayda yapılan projeleri anlatan Özel, "Görüyorum ki Datça'da yapılanlar büyük bir memnuniyet yaratmış ve bu anketlere yansımış. Başkanı tebrik ediyor, sizlere teşekkür ediyorum. Şundan emin olun, Cumhuriyet Halk Partisi sadece genel başkanı değil milletvekilleriyle, parti meclis üyeleriyle MYK üyeleriyle il başkanlarıyla belediye başkanlarıyla farklı bir motivasyonla çalışıyor. Motivasyonumuz kendimize dair işler değil. Belediye başkanlarımızın cebinde birer anahtar var. Onların cebindeki anahtar önümüzdeki seçimlerde Atatürk'ün partisinin iktidarının anahtarı." ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'kuru kavga' yapmayacağım. Elbette Tayyip Bey'le kavga edeceğim ama onunla yapacağım kavga onun istediği gibi kimlik, etnik, mezhep kavgası değil. Onun istediği gibi suni bir gündem üzerinde o bana hakaret ben ona hakaret değil. Onunla yapacağım kavga geçinemeyen emeklinin mahkum edildiği 12 bin 500 liranın davası. Onunla yapacağım kavga seçimden önce 4 kere zam yapacağım deyip bu sene bir kere bile zam vermediği asgari ücretlinin kavgası."

HÜDA-PAR'ın sürekli "Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışılsın" dediğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Dün bu sefer Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dedi ki 'Devletin milletiyle ve ülkesiyle bir bölünmez bütün olduğu ifadesi yanlış.' Kardeşim hiç oynamaya gerek yok. Elini uzatanın eli kırılsın Anayasa'nın ilk 4 maddesine. Orayı okuyunca şunu anlıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle milletiyle ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Hesapta entelektüel tartışma açıyor. Devlet mi milletiyle bütünmüş, millet mi devletiyle? Vallahi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Biz hep beraber bir ve beraberiz. Orada yazandan anladığımız şudur. 'Devletimizle milletimizle ülkemizle birlikte bir bütünüz. Bayrağımız belli, başkentimiz belli, kurucumuz belli. Bunlarla sorunu olanlar da belli. İlk 4 maddeye elini uzatanın da elini kıracağız."

Konuşmanın ardında Datça Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, burada ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili Başkan Aytaç Kurt'tan bilgi aldı.

Marmaris ziyareti

Marmaris Belediyesince yaptırılan Halk Kafe açılışına katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, Temmuz 2021'de Marmaris'te yaşanan büyük yangında Türkiye'nin ciğerlerinin yandığını, 9 bin 52 hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu söyledi.

Özel, yangınlarda kaybedilen alanların imara açılmaya çalışıldığını ve denizin kenarına adeta beton kaleler inşa ettirildiğini dile getirdi.

Özel, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kadınların ve gençlerin ön planda olacağını vurguladı.

Marmaris'e seçimlerden birkaç gün önce geldiğini hatırlatan Özel, "Türkiye ittifakı 47 yıl sonra bu partiyi birinci yaptı. Şimdi emin adımlarla iktidara siz yürüyorsunuz ve ben Türkiye ittifakına güveniyorum. Türkiye ittifakına inanıyorum. Önümüzdeki seçimleri kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Biz Türkiye ittifakı olarak bayrağı tartışmayız. Vatanın bölünmez bütünlüğünü tartışmayız. Anayasa'nın ilk 4 maddesini asla tartışmayız. İstanbul Sözleşmesi'ne derhal geri dönülmesi çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kafenin açılışını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar ünlü ile yapan Özel, vatandaşlarla ve belediye çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, Muğla'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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