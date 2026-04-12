CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti Açıklaması
CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti Açıklaması

12.04.2026 15:17
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Eli kanlı ve bebekleri katleden, çocukları öldüren, masum insanları öldüren bir soykırımcının meseleyi Türkiye'deki bir siyasetçiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren birisini hedef alarak yaptığı açıklama tam bir hadsizliktir." dedi.

Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, ev sahipliği için Özdağ'a teşekkür etti.

Özel, ziyarette, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve "siyasi ahlak yasası" ile ara seçim taleplerine ilişkin konuları görüştüklerini söyledi.

İran'daki gelişmelere ilişkin Özel, çatışmaların geçici olarak durduğu süreçte müzakerelerden sonuç alınamadığını, savaşın yeniden alevlenmesine ilişkin kaygı duyduklarını ifade ederek, "Dün akşam anlaşmanın sağlanamamasından büyük üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Hem kısa vadede hem uzun vadede toplumun kırılgan kesimlerini, emeklileri ve emekçileri, küçük esnaftan başlayarak KOBİ'leri ve Türkiye'de istihdam yaratan sanayicileri nasıl koruyacağımızı anlatan önerilerimiz var. Ayrıca lojistik ağlar ve enerji koridorları için geleceğe dönük olarak Cumhuriyet Halk Partisinin meseleye nasıl baktığını özetleyen bir raporu paylaşma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Ara seçim tartışmaları

Özel, bir süredir Türkiye'nin gündeminde ara seçim tartışmalarının yer aldığını söyledi. Bu konunun medyada yanlış bir yerden tartışıldığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Aman efendim istifalar olacak da bu istifaların 20'sini kabul edeceğiz de ikisini etmeyeceğiz de CHP zor durumda kalacak' diye meseleyi anlamadan, konuşup tartıştıkları yerde buz gibi ortaya çıktı. O ilk 30 ay içinmiş, çok net yazıyormuş, 30 ay geçtikten sonra boşalan sandalyeler için ara seçim yapılırmış. Çok net. Hatay, Afyon, Kastamonu, Adıyaman, Kocaeli, İstanbul birinci bölge, çok net. Bunların hepsinde son seçimde AK Parti birinci partiydi. Gücünden emin olsa, sandıktan kaçmıyor olsa, 'Gelin yapalım ara seçimi' dese, bu yedi sandalyenin yedisini de sekiz sandalyenin sekizini de son seçimdeki gücü olsa, son seçim sonuçlarına göre kazanabiliyorken, şu anda anketlerde görüyor ki hiçbirinde birinci parti değildir ve hiçbirinde milletvekili çıkaracak takati kalmamıştır."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da ziyaretinden dolayı Özgür Özel'e teşekkür etti. Ara seçim tartışmalarına yönelik Özdağ, "Bir an önce ara seçimi destekliyoruz ve gündemimizde tutacağız." dedi.

İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri

CHP Genel Başkanı Özel, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına yönelik paylaşımın sorulması üzerine, "Eli kanlı ve bebekleri katleden, çocukları öldüren, masum insanları öldüren bir soykırımcının meseleyi Türkiye'deki bir siyasetçiye Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren birisini hedef alarak yaptığı açıklama tam bir hadsizliktir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin İsrail'e karşı ortak tutum sergilediğini belirten Özel, "İçerideki siyasi rekabet bir yana İsrail'e ve eli kanlı bir yönetime en ufak bir paye çıkmaz. Yanlarına hiçbir şey kalmaz. Bu konuda İsrail'in karşısında Türkiye tam olarak bir ve bütün şekilde aynı tarafta masumların tarafında durmaktadır. İsrail'den taraf olacak hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliyi bulamazlar." diye konuştu.

Hayati Yazıcı'nın ara seçim açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın ara seçim tartışmalarına yönelik açıklamasının sorulması üzerine, 2002'nin ocak ayında AK Parti ve CHP'nin ortak oylarıyla Anayasa'ya "Bir seçim bölgesindeki bütün milletvekilleri yoksa orada seçim yenilenir" maddesinin eklendiğini söyledi.

Özel, "O günlerde bu tartışmalar ne için yapılmış? Erdoğan'ın parlamento dışında kalmasını, Deniz Baykal nasıl demokrasi açısından tanımlamış, ne için görüşülmüş ve bayram değil seyran değil AK Parti ile CHP bir arada müştereken Anayasa'nın 78'inci maddesine tüm milletvekillerinin oyuyla o fıkrayı niye koymuş? Onu bir izah etsin Hayati Yazıcı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu
“Komşu“ Işın Karaca’yı deport etti: Milli bir meseleymiş "Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
