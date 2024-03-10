CHP Genel Başkanı Özgür Özel: '31 Mart seçimleri hükümete hesap sorma seçimleri' - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: '31 Mart seçimleri hükümete hesap sorma seçimleri'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'31 Mart seçimleri hükümete hesap sorma seçimleri\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin hükümete hesap sorma, sarı kart gösterme ve 'artık yeter, canımı yakma' deme seçimleri olduğunu belirtti. Özel, ayrıca AK Parti'nin belediye başkan adaylarının posterlerinde amblemlerini kasıtlı olarak küçük koyduklarını iddia etti ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu söyledi.

10.03.2024 18:15  Güncelleme: 18:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart seçimleri bu hükümetten hesap sorma, onlara sarı kart gösterme, kırmızı ışığı yakma 'artık yeter, canımı yakma' deme seçimleri." dedi.

Özel, Saraçlar Caddesi'nde partisinin düzenlediği halk buluşmasında yaptığı konuşmada, Edirne'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Edirne Belediye Başkanlığı görevini 10 yıl boyunca sürdüren Recep Gürkan'a hizmetleri için teşekkür eden Özel, Gürkan'ın ön seçim şartıyla aday olmayacağını ifade ettiğini belirtti.

Ön seçim sonrası seçilen adaylarının sağlık sorunları nedenleriyle adaylıktan çekildiğini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Ön seçimde bir meslektaşım, eczacı Şükrü Ciravoğlu seçildi, göreve geldi, bütün Edirne'deki dostları, arkadaşları, partilileri onu destekledi ancak süreç sağlık sorunları nedeniyle adaylığını sürdüremeyecek noktaya geldi. Kendisiyle görüştük, partinin menfaatinin bu yönde olduğunu söyledik. Şükrü ağabeyimiz anlayış gösterdi. Edirne'de il başkanlığı yapmış partimizin Şükrü ağabeyine, benim Şükrü ağabeyime yürekten teşekkür ediyorum, kendisine minnet duyuyoruz, sağlıklar diliyoruz. Aynı ön seçimde ikinci sırada kırk yaşında, genç bir cumhuriyet kadını vardı, avukat Filiz Gencan Akın belediye başkanımız oldu."

Özel, İzmir ve Edirne'de AK Parti Belediye Başkan adaylarının posterlerinde partilerinin amblemlerini kasıtlı olarak küçük koyduklarını ileri sürdü.

Geçmişte CHP'den seçilerek Edirne Belediye Başkanlığı görevi yapan Hamdi Sedefçi'nin ise CHP'nin oyunu bölmek için İYİ Parti'den aday olduğunu iddia eden Özel, buna izin vermeyeceklerini, Edirne'den partilerine rekor oy beklediğini belirtti.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, Bulgar levasının Türk lirası karşısındaki kur farkından örnek veren Özel, "Emeklimiz yoğurt alırken, süt, peynir alırken zorlanırken levayı bozduranlar mandıralardan kilo kilo ürünleri taşıyorlar, elbette esnafımız iş yapsın ama İvan parayı bozdurup fileyi doldururken, İrfan amcamın boynu bükük eve gitmesine yüreğimiz dayanmıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu, iktidarın emeklinin hak ettiği parayı başkalarına verdiğini iddia etti.

Edirne tava ciğeri porsiyonuna geçen yıla oranla 3 kat zam geldiğini ifade eden Özel, "31 Mart seçimleri bu hükümetten hesap sorma, onlara sarı kart gösterme, kırmızı ışığı yakma 'artık yeter, canımı yakma' deme seçimleri." dedi.

Hizmetleri için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür eden Özel, CHP Edirne Belediye Başkan adayı Akın'a da destek istedi.

Program kapsamında Gürkan ve Akın da selamlama konuşması yaptı.

CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün'ün de yer aldığı programda Gürkan, CHP Genel Başkanı Özel'e Edirnekari işlemeli tablo hediye etti.

Özel, katılımcılara karanfil vererek alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

AK Parti, Ekonomi, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: '31 Mart seçimleri hükümete hesap sorma seçimleri' - Son Dakika

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