Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Savaşı'nın ve 1. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."