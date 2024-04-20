CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer parti yöneticileriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel ve heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ayrıca, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladılar.

20.04.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milletvekilleri, İl başkanları ve parti yöneticileriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Özel ve heyet mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Özgür Özel Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.

Özel ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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