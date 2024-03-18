CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Antalya\'yı bir daha vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da gerçekleşen mitingde, "Bir kez daha Antalya'yı kazanmak için kolları sıvadık. İki kez üst üste kazanacağız ve Antalya'yı bir daha vermeyeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde "Halk Buluşması Mitingi"ne katıldı. Belediye binası yanında gerçekleşen mitingde konuşan Özel, Antalya'yı 31 Mart seçimlerinde bir kez daha kazanmak için kolları sıvadıklarını ifade etti. 5 yıl boyunca dürüstçe, gayretle çalıştıklarını söyleyen Özel, "Antalya bu hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gören bir ilimiz. Antalya'da toplanan vergi Türkiye'deki gayrisafi milli hasılanın yüzde 4'üne yakın. Antalya'dan 10 kat vergiyi topluyorlar. Ama yatırım bütçesinde Antalya'ya bir veriyorlar. Sizden kepçeyle alıyorlar, çay kaşığıyla veriyorlar. Antalya'yı ve Alanya'yı bu kadar çok ihmal eden bir hükümet gelmiş 'bir sefer siz kazanıyorsunuz, bir sefer biz' diye Antalya Büyükşehir'i yeniden alacağını düşünüyor. 5 yıl boyunca dürüstçe, gayretlice çalıştık. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Kimseyi, rant çevrelerini değil halkın çıkarlarını kolladık. Bir kez daha Antalya'yı kazanmak için kolları sıvadık. İki kez üst üste kazanacağız ve Antalya'yı bir daha vermeyeceğiz" dedi.
Alanya'da bir ittifak kurduklarını söyleyen Özel, "Alanya'da benim bütün Türkiye'de söylediğimi yapıyoruz. Alanya'da bir Alanya ittifakı kuruyoruz. İlçe başkanımız aylar öncesinden gelerek örgütümüzün tam mutabakatını iletti. Sadece CHP'lilerin değil, geçmişte birlikte ittifak yaptığımız iyi insanların, milliyetçi demokratların, geçmişte AK Parti'nin içinde olup ayrılan muhafazakar demokratların birlikte destekleyeceği, yerlinin yabancının sevdiği insan ayırmayacak olan Alanya ittifakının adayı Osman başkanı getirdiler partimiz onu bağırına bastı. Alanya bağrına bastı" diye konuştu.
Alanya- Gazipaşa Havalimanı'nın genişletilmesi gerektiğine de işaret eden Özel, "Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nın yapılmasına kim vesile olduysa, kim katkı sağladıysa son derece önemli bir iş. Güçlendirilmesi, genişletilmesi, yurt içi, yurt dışı uçuşlara çok daha fazla yer verilmesi ve bu bölgenin canlandırılması gerekiyor. Turizm Alanya için çok önemli. Antalya turizmdeki 55 milyar dolarlık hacmin 25 milyar dolarını yapan bir kent. 73 milyar lira vergi toplanmış ama sadece 7 milyar liralık hizmet bütçesine para koyulmuş bir kent" dedi. - ANTALYA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, beş yıl boyunca dürüst ve gayretli çalıştıklarını belirterek, Antalya'yı iki kere üst üste kazanacaklarını söyledi. Özel, Antalya'nın hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gördüğünü ve toplanan vergi ile ayrılan yatırım bütçesi arasında büyük fark olduğunu dile getirdi. Ayrıca, turizmcilerin zor durumda olduğunu ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.
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