CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde ön müzakere yapacaklarını belirtti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde ön müzakere yapacaklarını belirtti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde CHP'nin önceki genel başkanları ile görüşeceğini söyledi. Özel, görüşmenin içeriğini açıklamadan önce kısa bir ön müzakere yapacaklarını belirtti. Ayrıca, anayasa değişikliği konusunda kapılarının açık olduğunu ve gerekli ilerlemelerin sağlanması halinde müzakere görüşmelerine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

23.04.2024 22:37
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Görüşmenin içeriğine, devlet geleneklerine uygun, siyasi kültürümüze uygun bir şekilde belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar ardından görüşmeyi gerçekleştiririz. Benim görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, anayasa değişikliği konusunda kapıları kapatmadıklarını ancak belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile randevusuna yönelikte konuşan Özel, olumlu bir havada geçmesini ve sonuç almayı ümit ettiklerini söyledi.

"Görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde CHP'nin önceki genel başkanları ile görüşeceğini söyleyen Özgür Özel, "Bu her iki tarafında önem atfettiği bir çalışma ziyareti diyebiliriz. Her ikimizin de gündemleri var, o gündemleri takip edeceğiz görüşmede. Randevuyu talep ettikten sonra netleşirken, görüşmenin içeriğine, devlet geleneklerine uygun, siyasi kültürümüze uygun bir şekilde belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar, ardından görüşmeyi gerçekleştiririz. Benim görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur" ifadelerine yer verdi.

Anayasa değişikliğine kapılar açık

Anayasa değişikliği hakkında da konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeden kesin bir şey söylemesinin yanlış olacağını dile getirdi. İktidarın anayasaya uyması konusunda gerekli ilerlemeleri görmeleri halinde kendilerinin de müzakere görüşmelerine katkı sağlayacağını söyleyen Özel, herhangi bir erken seçim talebinin seçmene saygısızlık olacağını, yerel seçimlerde bunun talep etmek için oy istemediklerini ve millet istemeden kendilerinin de erken seçim istemeyeceğini söyledi.

İkinci görüşme olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından tekrar bir araya gelip gelmeyeceklerine yönelik sorulan soruyu cevaplayan Özel, "Bu ikili ilişkiler, o toplantıya kimin nasıl geldiğine ve nasıl ayrıldığına, o toplantıdan ayrıldığında o toplantıyı verimli bulup bulmadığına bağlı. Bu iki taraflı bir şey. Siyasette her iki tarafta memnunsa, toplum bundan memnunsa ve toplumun, insanların yüzü gülüyorsa yüz güldürmek siyasetçilerin işi. Ama beyhude bir çabaysa o zaman tekrarlanmaz. Ben tekrarlanacağı ve sonuç alabileceğimiz bir görüşmeyi ümit ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde ön müzakere yapacaklarını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde ön müzakere yapacaklarını belirtti - Son Dakika
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