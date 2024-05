CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye\'nin sivil, demokratik bir anayasaya ihtiyacı var

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Elbette bu ülkenin sivil, demokratik, katılımcı, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var. Ama önce mevcutta ne yaptın diye bakarlar." dedi.

Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, meselenin tam olarak çevre duyarlılığı ve barışçıl mücadele olduğunu savundu.

"Sürecin kötü yönetilmesi nedeniyle çıkan olaylarda birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını" ifade eden Özel, Gezi Parkı'nda yaşananlardan bir darbe iddianamesinin çıkarılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Depremlerde, iş ve maden kazalarında can kayıplarını ve hasarı azaltmanın yolunun mühendisleri dinlemekten geçtiğini vurgulayan Özel, Türkiye'nin iş kazalarında en çok insanın öldüğü ülkelerin başında geldiğini dile getirdi.

Ülkedeki mimar ve mühendislerin çok fazla sorunu olduğunu söyleyen Özel, "Her beş inşaat mühendisinden ikisinin, her dört makine mühendisinden birinin, her iki şehir plancısından birinin işsiz olduğu, yeni mezunların iş bulma süre ortalamasının 18 ayın üzerine çıktığı raporlardan görülüyor. Bunlar son derece kritik, sürdürülemez, katlanamaz rakamlar." diye konuştu.

Türkiye'de 70 bin kamu mühendisinin olduğunu belirten Özel, kamuda görev yapan mühendisler için herhangi bir düzenlemenin yapılmadığını açıkladı.

Mühendislik, mimarlık kanunun çıkarılması, mesleki girişimin teşvik edilmesi, meslekte yükselme sınavlarının liyakat esaslı yapılması gibi hususları önemsediklerinin altını çizen Özel, "Kamu mühendislerinin gelirleri ve sayıları artırılmalıdır. Tüm kazanımlar emekliye yansıtılmalı ve emekli mühendisler için de düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Özel, yeni anayasa teklifine ilişkin, şunları kaydetti:

"Elbette bu ülkenin sivil, demokratik, katılımcı, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var. Ama önce mevcutta ne yaptın diye bakarlar. Anayasalar aşkın zamanlı, kuşatıcı metinlerdir. Topluma dikilmiş mucizevi kıyafetlerdir. Kim giyse üstüne uyar. Siz eğer anayasayı her doğana göre yaparsanız o her doğanı kapsar, herkese uyar. Alevi'ye de Sünni'ye de uyar. Çünkü mezhep ayrımı yapmaz. Kürt'e de Türk'e de Laz'a da Çerkes'e uyar. Çünkü etnik ayrımcılıklara karşı mücadele eder. Her doğana göre yapılan anayasa her doğana uyar ama Erdoğan'a yapılan anayasa sekiz sene sonra Erdoğan'a da uymamaktadır."

İktidarın mevcut anayasaya uymadığını savunan Özel, şartları yerine geldiği takdirde sivil ve aşkın bir anayasa yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Her doğan için anayasayı herkesle konuşuruz ama her doğan anayasası yaparız, Erdoğan anayasası yapmayız." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da TMMOB kurulunda seçilecek yeni yönetime başarılar diledi.