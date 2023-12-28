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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlere Allah'tan Rahmet Diledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlere Allah'tan Rahmet Diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaşamını yitiren yurttaşlara başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Marmara Otoyolu\'ndaki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlere Allah\'tan Rahmet Diledi
28.12.2023 - 09:45,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlere Allah'tan Rahmet Diledi - Son Dakika
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