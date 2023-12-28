CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Marmara Otoyolu\'ndaki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlere Allah\'tan Rahmet Diledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
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