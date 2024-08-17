CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Orman Yangınlarına Geçmiş Olsun Dileği - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Orman Yangınlarına Geçmiş Olsun Dileği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir, Aydın ve Manisa'da süren orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Özel, yangınlarla mücadele eden kahramanlara minnettar olduklarını belirtti.

17.08.2024 00:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

" İzmir, Aydın ve Manisa'da iki gündür süren yangınlar nedeniyle her iki kentteki belediyelerimiz ile civar illerdeki belediyelerimiz seferber olmuş durumdalar. Yangından etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmeleri için canla başla çalışan tüm kahramanlara minnettarız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Orman Yangınlarına Geçmiş Olsun Dileği - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Orman Yangınlarına Geçmiş Olsun Dileği - Son Dakika
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