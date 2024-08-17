CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Orman Yangınlarına Geçmiş Olsun Dileği

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

" İzmir, Aydın ve Manisa'da iki gündür süren yangınlar nedeniyle her iki kentteki belediyelerimiz ile civar illerdeki belediyelerimiz seferber olmuş durumdalar. Yangından etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmeleri için canla başla çalışan tüm kahramanlara minnettarız."