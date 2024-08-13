CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Y.'nin tutuklanmasını eleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Y.'nin tutuklanmasını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Y.'nin İzmir'de sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasını eleştirdi ve tutuklamanın ölçüsüz ve siyasi bir tutum olduğunu belirtti. Özel, Dilruba'nın serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

13.08.2024 17:51
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Y.'nin İzmir'de sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasına ilişkin, "Siyasetçilerin halktan gelen en ağır eleştirilere açık olması demokrasinin gereğidir" dedi.

Özel, "Elbette ki seçmenlerin siyasi tercihlerine hakaret, kimsenin tasvip edeceği bir tutum değildir. Ancak hiçbir vatandaşın kişisel düşüncelerini ifade ettiği bir meselenin tutuklama tedbirine kadar götürülmesi ölçüsüz, siyasi bir tutumdur. Öyle ki hepimizin gözü önünde, pek çok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba'nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir. Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin adli süreci takip ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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