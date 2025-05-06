CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Kınandı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Kınandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e Yapılan Saldırı Kınandı

Alaşehir CHP İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında, CHP'nin köklü geçmişi ve halk iradesine vurgu yapıldı.

06.05.2025 14:35  Güncelleme: 14:38
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya bir tepki de Alaşehir CHP İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan geldi.

Sevgi yolu üzerinde bulunan CHP binası önünde yapılan basın açıklamasıyla Özgür Özel'e yapılan saldırı kınandı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve partililerin katıldığı basın açıklamasında CHP İlçe Başkanı Mehmet Kayacık, "CHP Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Genel Başkanımız Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı lanetliyoruz." dedi.

Başkan vatandaşları desteğe davet etti

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise, "Biz bu vatanı kolay kurtarmadık. Çiftçi toprağa küsmüş, gençliğimiz geleceğini başka ülkelerde, yaban ellerde arıyor, esnafımız memnun değil, emeklimiz memnun değil, memur, asgari ücretli memnun değil. İşte geleceğe gidecek yol Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldur. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine üye olmaya, Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu için imza vermeye davet ediyorum." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ahmet Öküzcüoğlu, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Alaşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Kınandı - Son Dakika

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