CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na Destekte Bulundu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na Destekte Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu\'na Destekte Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verdikten sonra Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı değerlendirdi. Özel, İmamoğlu'nun cezaevi yolunda olduğunu ancak cumhurbaşkanlığı yolunda da ilerlediğini belirtti.

23.03.2025 14:51  Güncelleme: 15:11
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için Saraçhane'de kurulan çadırda oy verdi ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı değerlendirdi. Özel, "Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır ama bir yandan da cumhurbaşkanlığı yolundadır. Bugün oyunu kullanan herkesi görevi bittikten sonra Saraçhane'ye İstanbul'un iradesine ve gelecek cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak üzere bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için Saraçhane'de kurulan çadırda oy verdi. Ardından Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklama, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına hükmedildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verilmesini değerlendirdi. İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili devam eden sürece ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır ama bir yandan da cumhurbaşkanlığı yolundadır. (Terör soruşturması) İBB Başkanımız o davadan tutuksuzdur, tutuklu olduğu dava gereğince kendisine belediye meclisi içinden bir vekil seçilecektir, Vali'nin çağrısıyla. Bugün oyunu kullanan ve oy kullanılmasına eşlik eden, komşularını teşvik eden herkesi görevi bittikten sonra Saraçhane'ye İstanbul'un iradesine ve gelecek cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak üzere bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na Destekte Bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talip Konyali:
    sen ve eko ...chp nin içine ettiniz be... 0 0 Yanıtla
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