CHP Genel Başkanı Özel\'den Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan\'a ziyaret

30.01.2026 20:30  Güncelleme: 20:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek emeklilerin maaşları ve toplumun ekonomik sorunları hakkında görüşmelerde bulundu. Özel, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, 'Emeklilerin gözlerindeki öfke tarihte görülmemiş boyutta' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi'nin 3'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özgür Özel, "Özellikle hep birlikte dile getirip mücadele ettiğimiz en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması, ortalama emekli maaşının 23 bin lira olması ve emeklilerin yoksullukta birleştirilmiş olmaları. Aynı zamanda asgari ücretteki zorluklar, çiftçilerin, tarımla ve hayvancılıkla uğraşanların yaşadığı sıkıntıları konuştuk. Toplantımızın ana gündemi, Türkiye'deki vatandaşın gündemi neyse oydu" şeklinde konuştu.

Parti olarak toplumun sorunlarını çözmek adına çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Özel, "Bir yandan mücadeleyi sürdürürken, bir yandan toplumun beklentilerine yönelik hem eleştirilerini hem de gördüğü sorunlara yönelik çözüm önerilerini Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üzerinden bir pozitif gündemle üretiyor ve sahada çalışıyor. Bu konuda genel başkanımıza partimizin çalışmalarıyla ilgili bilgi arz ettim" ifadelerini kullandı.

"İftiraya ve şantaja direnenler namusuyla Silivri'de yatıyorlar"

Özel, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin şunları söyledi:

"Biz çok sert tepki gösterdik Aydın'da. Bin pişman oldu. İnsan içine çıkamayacak haldedir. Geçen gün de kendisinin durumunu söylediğimde kurnaz ya hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Dokunulmazlık var ya. Suç duyurusu orada durur, yıllarca durur. Günü geldiğinde de mahkeme olduğunda zaten ben iktidardaysam Özlem Çerçioğlu hakkında edinilen bilgi ve belgeleri verecek mahkeme bulurum. Onun dediği mahkemeye vermem. Dokunulmazlık var, hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Neden dava açmıyorsun? Mesela bir tazminat davası açsaydın da görseydim. Mahkeme bana deseydi ki 'Özlem Çerçioğlu hangi faturasını Aziz İhsan Aktaş'a ödetmiş? Ben de 'İftira atmadım efendim, işte faturası burada' deseydim. Madem öyle bir şey yapacak Özlem Çerçioğlu, bunu ibret-i alem olsun diye söylüyorum. Kendisine güvenen, ahlakına güvenen, temiz belediyecilik yaptığına güvenen, iftiraya ve şantaja direnenler namusuyla Silivri'de yatıyorlar."

"Emeklilerin gözlerindeki öfke ve kızgınlık, bundan önce hiç şahit olmadığımız boyutta"

Özel, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın "Eğer emekli sorunu aşılamazsa, emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar" sözleri hakkında şunları söyledi:

"Emekliler elleri nasırlı, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş ve 'Sen emekli ol. Bundan sonra biz sana bakacağız' denmiş. O emekliye şimdi bu ülkede tarihte görülmemiş bir haksızlık yapılıyor. '20 bin lirayla geçinin' diyorlar emeklilere. O yüzden Şamil Tayyar'la aynı görüşteyim. Şamil Tayyar da demek ki sahayı okuyabiliyor. İktidar partisinde sahayı okuyamayanlar var. Okuyup da susanlar var. Bir de yavaş yavaş sahadaki öfkeyi görüp söylemeye başlayanlar oldu. Şamil Bey'i de bunlardan bir tanesi olarak değerlendirdim açıklamasını ben de gördüğümde. Emeklilerin gözlerindeki öfke ve kızgınlık, bundan önce hiç şahit olmadığımız boyutta."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, "Görüşmemizde paylaşımda adalet meselesi özellikle gündeme geldi. Türkiye'de ciddi bir paylaşımda adaletsizlik sorunu olduğu, maalesef gelir ve servet dağılımında adaletsizliğin had safhada olduğu, borç, faiz, zam, vergi ekonomisinin Türkiye'de milyonlarca emekçiyi, emekliyi, asgari ücretliyi, çiftçiyi ve küçük esnafı mağdur ettiğini görüşmemizde ele aldık" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

