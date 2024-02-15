CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Geri kalan 39 kişi \'ben seçilmedim\' diye küserse, çalışmazsa burası parti olmaz\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanı adaylarını belirlerken çeşitli kriterleri, raporları dikkate aldıklarını, 40 adaydan 1'inin seçilebildiğini belirterek, "Geri kalan 39 kişi 'ben seçilmedim' diye küserse, çalışmazsa burası parti olmaz." dedi.
Partisinin İzmir belediye başkan adayları tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
Bu anlamda kamuoyunun daha hızlı, şeffaf ve sık bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Özel, ilkel, terk edilmesi gereken bir yöntemle altın madeni işletildiğini öne sürdü.
İliç'teki madenin bir an önce kapatılması gerektiğini kaydeden Özel, "Bunları durdurmak milletin elinde. Bu anlayışa 'dur' dedikten sonra sandıkta uzaklaştırmadıktan sonra toplumda bunlar yaşanmaya devam edecek." dedi.
Bir gazetecinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aday tanıtım toplantısına katılmamasını nasıl değerlendirdiği yönündeki sorusu üzerine Özel, "Tunç başkanımızı seviyoruz. Objektif kriterler uyguladık. İzmir'de CHP belediyeciliği bütün engellemelere rağmen çok önemli işler yapmıştır. Ancak İzmir seçmeninin haklı olarak beklentileri yüksek notu da kıttır." dedi.
İzmirlilerin bir yenileşme ve gençleşme istediğini, kadınların daha çok söz hakkı olmasını talep ettiğini söyleyen Özel, 9 kadın aday gösterdiklerini aktardı.
Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu kadro yarın İzmir'de CHP belediyeciliği anlamında bir devrimi gerçekleştirmeye aday, birbiriyle son derece uyumlu, ortak gelecek stratejimize son derece yatkın ve onu sahiplenmiş bir ekibimiz var. Sokak, adayları sevdi. 1 Nisan'dan sonra oy veren, vermeyen herkes bu listeye olan memnuniyetini ifade edecek.
Partililik şunu gerektirir arkadaşlar; bir yere aday olursunuz. 40 aday var, bir kişi seçiyorsunuz. Çeşitli kriterlere, raporlara bakıyorsunuz. 40 kişiden 1'i. Geri kalan 39 kişi 'ben seçilmedim' diye küserse, çalışmazsa burası parti olmaz."
Özel, Karaburun ve Çiğli'de aday değişiminin yaşandığının hatırlatılması üzerine de seçmenin sesini dinleyerek değişiklikler yaptıklarını, bunun normal olduğunu, bugün tanıtılan adayların kesinleştiğini de sözlerine ekledi.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Geri kalan 39 kişi 'ben seçilmedim' diye küserse, çalışmazsa burası parti olmaz' - Son Dakika
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