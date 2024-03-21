CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hiçbir siyasi parti ile ittifak içerisinde değiliz - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hiçbir siyasi parti ile ittifak içerisinde değiliz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hiçbir siyasi parti ile ittifak içerisinde değiliz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin adayının Zekai Sana olduğunu belirterek, hiçbir siyasi parti ile ittifak içerisinde olmadıklarını söyledi. Özel, AK Parti'ye oy veren CHP'lilerin partisine ihanet ettiğini ifade etti.

21.03.2024 00:25  Güncelleme: 00:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hiçbir siyasi parti ile ittifak içerisinde olmadıklarını belirterek, "CHP'nin adayı Zekai Sana'dır. Şöyle bir çaresizlik yok; efendim AK Parti kazanmasın, karşısındaki birine destek verelim. Eğer Zekai Sana dururken AK Parti kazanmasın diye karşısındaki esas AK Partili Enver Yılmaz'a oy veren CHP'li vallahi de partisine ihanet eder, billahi de partisine ihanet eder" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Ordu'da bulunan Genel Başkan Özgür Özel, partisinin il başkanlığı önünde partililere seslendi. Özel burada yaptığı konuşmada hiçbir siyasi parti ile ittifak içerisinde olmadıklarının mesajını vererek, adaylarının belli olduğunu kaydetti. Özel, "Partinin genel başkanı Özgür Özel ve bu partinin, Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Zekai Sana'dır. Şöyle bir çaresizlik yok; efendim AK Parti kazanmasın, karşısındaki birine destek verelim. Eğer Zekai Sana dururken AK Parti kazanmasın diye karşısındaki esas AK Partili Enver Yılmaz'a oy veren CHP'li vallahi de partisine ihanet eder, billahi de partisine ihanet eder" diye konuştu.

"Anlaşma diye bir şey yok"

Özel, yalancılara ve fırsatçılara asla itibar edilmemesi gerektiğine değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Zekai Sana dışında, geçen bir video izledim, Ordu'nun bir ilçesi, diyor ki; anlaşma yoksa ikisini de CHP'ye veririm, anlaşma varsa şöyle yaparım, böyle yaparım. Özgür Özel olarak, partinin genel başkanı olarak söylüyorum yalancılara, fırsatçılara asla itibar etmeyiniz. Anlaşma diye bir şey yoktur. Bu partinin adayı Zekai Sana'dır. Bizde söz ağızdan çıkar. Arka tarafta herhangi bir şey yoktur. CHP'liler sandık başına gidince bakacak muhtar adaylarına, onların içinde en Atatürkçü kimse, en Cumhuriyetçi kimse ona oyu atacak. Gelecek öbür zarfı alacak ilçede CHP'nin adayına atacak. Öbür zarfa bakacak CHP Belediye Meclis Üyesine atacak. Büyükşehri alacak benim için, parti için, Kemal Kılıçdaroğlu için, Deniz Baykal için Bülent Ecevit için, İsmet İnönü için ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk için oyunu partisine atacak nokta" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz hakkında konuşan Özel, "AK Parti'den aday gösterilmeyince başka partiye gitmiş, şimdi efendim birleşelim. Enver'e verilecek her oy partiye ihanettir. Bizim adaylarımız mal varlıklarını açıklıyorlar, rakiplerinden de bu açıklamaları istemek Orduluların hakkıdır, bekliyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hiçbir siyasi parti ile ittifak içerisinde değiliz - Son Dakika

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