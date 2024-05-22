CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya, Norveç ve İrlanda\'nın Filistin\'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın, Filistin Devleti'ni tanıma kararlılığını büyük bir memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İspanya, Norveç ve İrlanda'nın, Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Dünya ülkelerini, Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.