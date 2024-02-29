CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki saldırısını lanetledi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki saldırısını lanetledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere yönelik vahşi saldırısını lanetledi. Özel, yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve dünyadaki liderleri bu insanlık dışı tutuma karşı tavır almaya çağırdı.

29.02.2024 14:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere yönelik saldırısını lanetledi.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere yönelik vahşi saldırısını lanetliyor, yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dünyadaki tüm liderleri ve tüm politikacıları bu insanlık dışı tutumun karşısında tavır almaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki saldırısını lanetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki saldırısını lanetledi - Son Dakika
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