CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti\'ye yüklenerek oy istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile Balıkesir'de sonuçsuz kalan ittifak görüşmeleri üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenerek, "Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bandırma'da düzenlediği mitinge katılarak belediye başkan adayları için oy istedi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ile Serkan Sarı, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza, Gönen Belediye Başkan Adayı İbrahim Palaz, Manyas Belediye Başkan Adayı Ahmet Duru ve Balya Belediye Başkan Adayı Orhan Gaga yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi ve İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi. Özel, "Ahmet Akın'a dendi ki, biz bir gün sana borcumuzu ödeyeceğiz. Şu ana kadar çok uğraştık, görüştük ama verilen sözler unutuldu. Ben diyorum ki eski dosttan düşman olmaz ama birisini görüyorum ki aynı Tayyip beyin huyları. Yüz yüze bakıyoruz. Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfür ediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işi, bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Sizin için her şeyi yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmişte, sen o meydana nasıl iftira ve hakaret içeren pankart asıyorsun. Yazıklar olsun" dedi.
Ahmet Akın'ın geçtiğimiz yerel seçimlerde en büyük fedakarlığı yaptığını belirten Özel, "Birileri şimdi ona yıllar önceki borcunu ödemek yerine tavır takınıyorsa, sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum. Ben Meral hanıma abla derim, ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben İYİ Parti'nin iyi insanlarına, gönlünde, gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgiyi ve minneti sürdüreceğim. Birkaç tane AK Parti artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim, ne de partimi feda ederim. Önümüzdeki Pazar günü Ahmet Akın'a sahip çıkmaya hazır mısınız?" ifadesinde bulundu. - BALIKESİR
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Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini isteyenlerin Türkiye'nin nasıl yönetileceğini düşünmediğini belirtti. Şentop, seçimlerde sandıkları terk etmenin hatalı olduğunu ve belediyelerin AK Parti'de olabileceğini söyledi.
MÜSİAD Azerbaycan şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sabirabat kentinde iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, Sabirabat Valisi, MÜSİAD yetkilileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin güçlendiği vurgulandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'yi ziyaret etti. Babacan, kent merkezinde vatandaşları selamladı ve Ardeşen ilçesinde horon oynadı. İftar programında konuşan Babacan, Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşadığını ve geçim sıkıntısının büyük olduğunu savundu. Yerel seçimlerle ilgili olarak ise Babacan, belediyeciliği temiz ve şeffaf yapacaklarını söyledi.
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark ederek Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun hayatını kurtardı. Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada halka hizmet etmenin onurunu ve insani değerlerin önemini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle buluştu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen iftar programında, Kaymakam Musa Aydemir şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Aydemir, şehitlere rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunarak minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Program, öğretmenler tarafından okunan türkülerle sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti ve CHP'nin dışında bir partiye oy verilmemesi gerektiğini söyleyen Özgür Özel'e tepki göstererek, bu tür cıvıklıkların Türk siyasetinde olmadığını belirtti. Akşener, İYİ Partili belediyelerin dürüst belediyecilik yaptığını vurgulayarak, partisinin adayları için destek istedi.
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