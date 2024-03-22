CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İzmir\'de büyük başarı yakalayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart tarihinde İzmir'de bir büyük başarı yakalayacağız ve İzmir'in beklediği değişimi, dönüşümü gerçekleştireceğiz." dedi.
İzmir programı kapsamında Karşıyaka'da düzenlenen basına kapalı toplantıda şehit aileleriyle bir araya gelen Özel, daha sonra Ege İhracatçı Birliklerini ziyaret ederek Koordinatör Başkan Jak Eskinazi ile görüştü.
Ziyaretin ardından partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, anketlerle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine aldığı her yeni anket sonucunun bir öncekinden iyiye gittiğini gördüğünü söyledi.
"31 Mart tarihinde İzmir'de bir büyük başarı yakalayacağız ve İzmir'in beklediği değişimi, dönüşümü gerçekleştireceğiz." diyen Özel, kentteki 30 belediye başkan adayından 9'unun kadın olduğunu, CHP'nin iktidara yürüyüşü noktasındaki en büyük atılımı ve devrimi İzmir'den başlattıklarını kaydetti.
Bir gazetecinin, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın kendisi hakkında "panik halinde olduğu" yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu belirtmesi üzerine Özel, şöyle konuştu:
"Ben panik halinde rozetimi mi çıkarmışım, rozetimden mi utanmışım, panik halinde bıyıklarımı mı inceltmişim, panik halinde genel başkanımın resimlerinden mi kaçmışım, panik halinde 'ben aslında onlardan değilim, size benziyorum' mu demişim? Düne kadar içki yasağını en sert savunan kişiyken meyhanelerin olduğu sokaklara panik halinde girip klipleri ben mi çektirmişim? Kim panik halindeymiş?"
Özel, son dönemde birçok bakanın İzmir'i ziyaret ettiğinin hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:
"İktidar partisi bu kadar çok ilgi gösteriyorsa orada kendileri için olumlu bir taraf var, şehirler böyle ilgileri sever. Yani Hamza Dağ, demek ki bu işe yetmiyor, yetişemiyor. Bütün bakanlar geliyor, hepsi birden uğraşıyor. Bakın bizim adaylarımız burada, biz normal genel başkan ziyareti çerçevesinde ziyaretimizi, mitingleri yapıyoruz, şehirden ayrılıyoruz. Buraya başlarına ne genel başkan yardımcıları bırakıyoruz, ne şehir dışından milletvekilleri getiriyoruz ama herhalde Hamza Dağ'ın bahsettiği panik butonuna Hamza Dağ biraz fazla basmış, takılı kalmış. Ankara'da ışık kırmızı yandıkça buraya koşturuyorlar yardıma."
Romanlar için pozitif ayrımcılık
Özgür Özel, daha sonra Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde düzenlenen Romanlar Buluşması etkinliğine katıldı.
Burada yaptığı konuşmada uğradıkları ayrımcılık ve adaletsizlik nedeniyle Romanların ciddi sorunlar yaşadığını belirten Özel, Roman vatandaşların hiçbir dışlamaya maruz kalmadan, pozitif ayrımcılık uygulamalarıyla toplumun diğer kesimleriyle aradaki farkı hızla kapatmaları gerektiğini kaydetti.
Özel, yeni dönemde Romanların kendi aralarından seçecekleri bir kişiyi milletvekili olarak görevlendirme sözü verdiğini de söyledi.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da Karşıyaka'daki belediye başkanlığı döneminde herkese eşit hizmet götürmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Romanlarımız, kendi mahallelerinde sorunlarının çözümünde yine kendi içlerinden çıkan önderlerle, kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla, yapmış oldukları mücadelede bize yoldaş oldular." diye konuştu.
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