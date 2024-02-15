CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de her zaman iktidar kalmak istediklerini ve bu durumu ülkedeki iktidara taşımak durumunda olduklarını söyledi.
Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil Kınay ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Karabağlar'daki Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen halk buluşması etkinliğine katıldı.
Yaptığı konuşmada bugün tanıttıkları 30 belediye başkanı adayından 9'unun kadın olduğuna dikkati çeken Özel, adaylarının inançlı, kararlı, iyi eğitimli ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.
Özel, şunları söyledi:
"İzmir'de yaptırdığımız tüm ölçüm ve beklenti anketlerinde İzmir seçmeni bizden daha çok kadın ve genç aday istedi. Kadın ve gençler için cumhuriyetin önemini bilen İzmir seçmenine kadın ve genç adaylarımızı emanet etmeye geldik. Sizden aldığı destekle Karabağlar'ın yüzünü güldürecek Helin Kınay. Eğitimli, birkaç yabancı dil bilen, birden fazla yüksek lisans yapmış, konunun uzmanı arkadaşlar, bunlar İzmir'e de iyi gelecek. 15-20 yıl sonra da Türkiye'deki en önemli görevlerde hep onları ve kadrolarını göreceğiz."
" Tunç Soyer'e teşekkür"
Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de kentin ve partinin bir değeri olduğunu belirterek, katılımcılardan Soyer için de teşekkür alkışı rica ettiğini söyledi.
Partisinin yürüyüşünün "cumhuriyet", "demokrasi" ve "kalkınma" yürüyüşü olduğunu söyleyen Özel, "CHP olarak iktidar olmak, bu kentte iktidar kalmak ve bu kentteki iktidarımızı ülkedeki iktidara taşımak durumundayız." ifadelerini kullandı.
Buluşmada belediye başkanı adayları Cemil Tugay ve Helil Kınay da birer konuşma yaparak destek istedi.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İzmir'de her zaman iktidar kalmak istiyoruz - Son Dakika
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.
Erzincan'da toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümleriyle ilgili bilim insanları açıklama yaptı. Prof. Dr. Onur Erdem, "Bu ölçümlerden aldığımız verilere baktığımızda, aslında siyanür açısından şu anki değerlerin çok da risk teşkil etmediğini gördük. Ölçümler devam edecek." ifadelerini kullanırken Doç. Dr. Sermet Sezigen ise "Bu noktada amacımız, bu olayın en iyi şekilde müdahale edilerek sonlandırılması. Şu an risk oluşturacak seviyede siyanür yok." dedi.
Edirne'de bir komiser, polis memuru olan eski eşini göğsünden iki kurşunla vurarak öldürdü. Olayın ardından yalın ayak kaçan komiser yakalandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?