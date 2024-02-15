CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İzmir\'de her zaman iktidar kalmak istiyoruz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de her zaman iktidar kalmak istediklerini ve bu durumu ülkedeki iktidara taşımak durumunda olduklarını söyledi.

Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil Kınay ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Karabağlar'daki Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen halk buluşması etkinliğine katıldı.

Yaptığı konuşmada bugün tanıttıkları 30 belediye başkanı adayından 9'unun kadın olduğuna dikkati çeken Özel, adaylarının inançlı, kararlı, iyi eğitimli ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Özel, şunları söyledi:

"İzmir'de yaptırdığımız tüm ölçüm ve beklenti anketlerinde İzmir seçmeni bizden daha çok kadın ve genç aday istedi. Kadın ve gençler için cumhuriyetin önemini bilen İzmir seçmenine kadın ve genç adaylarımızı emanet etmeye geldik. Sizden aldığı destekle Karabağlar'ın yüzünü güldürecek Helin Kınay. Eğitimli, birkaç yabancı dil bilen, birden fazla yüksek lisans yapmış, konunun uzmanı arkadaşlar, bunlar İzmir'e de iyi gelecek. 15-20 yıl sonra da Türkiye'deki en önemli görevlerde hep onları ve kadrolarını göreceğiz."

" Tunç Soyer'e teşekkür"

Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de kentin ve partinin bir değeri olduğunu belirterek, katılımcılardan Soyer için de teşekkür alkışı rica ettiğini söyledi.

Partisinin yürüyüşünün "cumhuriyet", "demokrasi" ve "kalkınma" yürüyüşü olduğunu söyleyen Özel, "CHP olarak iktidar olmak, bu kentte iktidar kalmak ve bu kentteki iktidarımızı ülkedeki iktidara taşımak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Buluşmada belediye başkanı adayları Cemil Tugay ve Helil Kınay da birer konuşma yaparak destek istedi.