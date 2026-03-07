CHP Genel Başkanı Özel: "Karaman'da da Türkiye'de de mutlaka birinci parti olacağız" - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel: "Karaman\'da da Türkiye\'de de mutlaka birinci parti olacağız"
07.03.2026 18:28  Güncelleme: 18:38
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karaman'da düzenlenen mitingde, son 30 yılda kazanamadıkları belediye başkanlığını kendilerine mal ederek daha çok çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, iktidarı değiştirmek için kampanya süresinin başlangıcını duyurdu ve ABD ile İsrail'in dünya düzeni kurma çabalarına karşı eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Karaman'da son 30 yıldır belediye başkanlığını kazanamıyoruz. Ancak bunun sorumluluğunu kendimizde görüyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Daha başarılı sonuçlar alacağız. Karaman'da da Türkiye'de de mutlaka birinci parti olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Özel, "Hiçbir yer kimseye kale değildir. Karaman olsa olsa milletin kalesidir. Karaman'da son 30 yıldır belediye başkanlığını kazanamıyoruz. Ancak bunun sorumluluğunu kendimizde görüyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Daha başarılı sonuçlar alacağız. Karaman'da da Türkiye'de de mutlaka birinci parti olacağız. Biz kazanamadık ama Karaman birini seçti. Milliyetçi Hareket Partisinden Başkan Savaş Kalaycı'ya ve belediye meclis üyelerine de başarılar diliyoruz" dedi.

Özel, "19 Mart 2025'te dedim ki, gerekirse 1000 günlük kampanya yapacağım. Bu 1000 günlük kampanyanın sonunda 'Bu iktidarı değiştireceğiz. Bu kara düzeni bitireceğiz'. Şimdi normal gününe '799 gün kaldı' diyorlar. Ama onların da ağzında 2027'nin Ekim'inde seçim yapmak var. Biz mümkünse 40 gün sonra istiyoruz, 2 ay sonra istiyoruz ama istedikleri kadar kaçsınlar işte resmi tarihte bile olsa 799 gün sonra bu iktidar gidecek. Bu düzen değişecek ve yepyeni bir dönem başlayacak" dedi.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Özel, "İktidar olalım, ilk onlara verilip de tutulmayan sözü tutacağız. Devletin polisini, jandarmasını, astsubayını ayırmayacağız. Özellikle infaz koruma memurları, şehrin dışındaki cezaevlerinde azına lojman, çoğu servisle uzun yollar, pahalı kiralar büyük şehirlerde önce onlardan ve polisten başlayarak lojman seferberliği başlatacağız. Bütün infaz koruma memurlarını emniyet sınıfına ayıracağız. Emniyet sınıfında çalışanların, devlette çalışanların aldığı maaşın emekli maaşına yansımasını, emekli maaşı ile normal maaş arasında uçurum olmamasını sağlayacağız. Maaş bağlanma katsayılarını AKP öncesi döneme getirip yapılan 5510 haksızlığına tekrar engel olacağız. Bu ülke emeklisine sahip çıkacak. Emeklisinin yüzü iktidarımızda gülecek. Söz veriyoruz" dedi.

"Amerika ve İsrail yeni bir dünya düzeni kurmak istiyor"

Konuşmasında ABD ile İsrail'in İran'a yönelik yaptığı saldırılara da değinen Özel, "Amerika ve İsrail yeni bir dünya düzeni kurmak istiyor. İstiyorlar ki istedikleri ülkeye saldırsınlar, istedikleri ülkede yönetimi değiştirsinler, istedikleri ülkenin başına kimin geleceğini belirlesinler. Suriye'de yaptılar, şimdi İran'da yapmaya çalışıyorlar" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Politika, Türkiye, Karaman, İsrail, Dünya, Son Dakika

