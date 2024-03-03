CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Keşke İYİ Parti ile ittifak kurabilseydik' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Keşke İYİ Parti ile ittifak kurabilseydik'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Keşke İYİ Parti ile ittifak kurabilseydik\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da İYİ Parti ile ittifak kurmayı istediklerini ancak yapamadıklarını belirterek, yerel seçimlerde büyükşehir dahil birçok belediyeyi kazanmak istediklerini söyledi. Özel, Manisa'daki İYİ Parti seçmeninden destek beklediklerini vurgulayarak, DEM Parti ile görüşmelerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ise projelerini anlattı.

03.03.2024 00:05  Güncelleme: 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da İYİ Parti ile ittifak kurmayı istediklerini ama yapamadıklarını belirterek, "Keşke ittifak kurabilseydik, birimizin olduğu yerde öbürümüz olmasaydı. Büyükşehirde de her yerde de çok daha rahat olsaydık ama olmadı." dedi.

Partisinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'in Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Özel, yerel seçimlerde, büyükşehir dahil birçok belediyeyi kazanmak istediklerini söyledi.

Özel, anket sonuçlarına göre Manisa'daki pek çok ilçede AK Parti ile yarıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen seçim CHP olarak bağrımıza taş bastık. CHP'ye 'Büyükşehir, Şehzadeler ve Yunusemre İYİ Partide olacak dediler', 'Tamam' dedik. Gittik oylarımızı İYİ Partiye verdik. Bu seçimde de İYİ Partinin adayı var iki tarafta... Keşke ittifak kurabilseydik, birimizin olduğu yerde öbürümüz olmasaydı. Büyükşehirde de her yerde de çok daha rahat olsaydık ama olmadı. Ama ben Manisalı hemşehrilerimden, iyi insanlardan, güneş yüzlü insanlardan, gözlerinde güneş açanlardan kendi memleketimde bir beklentim var. Siz geçen birlikte mücadele edip yenemediğimiz AK Parti'yi bu sefer Gülşah (CHP Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay) değiştiriyor, aman ha arkamızda durun sakın bize kaybettirmeyin. Ayrıca şunu unutmayın 'eski dosttan düşman olmaz', o belediye İYİ Partiye gönül vermiş herkesin de belediyesi olacak."

Özel, Yunusemre ilçesinde de adayları Semih Balaban'ın önde olduğunu öne sürdü.

Manisa'daki İYİ Parti seçmeninden destek beklediklerini vurgulayan Özel, "Ben söyleyince, hep 'abla' dediğim, çok sevdiğim Meral Hanım biraz da kızmaya başladı ama geçen seçimde bize İYİ Parti söylendiği anda Büyükşehirde, Yunusemre'de hep birlikte İYİ Partiye verdik, canla başla çalıştık. Herhalde Manisa'daki İYİ Partililer hepimizden çok İYİ Partiye sahip çıkan Semih Balaban'a gönül borçlarını bu sefer ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

DEM Parti ile görüşmelerine yönelik eleştirilere de değinen Özel, şöyle konuştu:

"Efendim 'DEM Parti ile görüşüyor', önümüzde bayram var. Bana bir şeyle övünebilirsin deseler ne ile övünürüm biliyor musunuz? Biz Türkiye'deki tüm siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partiyiz. Çünkü biz Türkiye'nin temel direğiyiz, taşıyıcı kolonuyuz. Ben 6,5 milyon oy veren yurttaşın hatırına ve saygısına DEM Parti ile bayramlaşırım. MHP, İYİ Parti, AK Parti ve DSP ile bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti CHP'dir. O yüzden CHP'liler partisiyle gurur duysun. İşbirliği yaparsak açık söyleriz, ittifak yaparsak açık yaparız. Bu sefer de 'Bir ittifak var açıkla' diyorlar, Açıklıyorum. İttifakımızın adı Türkiye ittifakıdır, rengi ay yıldızlı al bayrağın rengidir."

Zeyrek, projelerini anlattı

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek de seçilmesi halinde Manisa'da ilk 2 tonluk şebeke suyunu 1 liradan vatandaşlara sunacaklarını belirtti.

250 gramlık halk ekmeği 5 liradan satacaklarını, 3 yılda tamamlayacağı raylı sistem projesiyle günde 45 bin yolcuyu taşıyacaklarını, 15 yılda kendisini finanse edecek raylı sistem projesiyle şehirde ulaşımın yüzde 50 ucuzlayacağını söyleyen Zeyrek, ayrıca İzmir ile Manisa'yı raylı sistemle birbirine bağlayarak iki kent arasındaki ulaşımı 15 dakikaya düşüreceklerini anlattı.

Zeyrek, pek çok ilçedeki otogarları yenileyeceklerini, altyapı ve üstyapıyı modernleştirerek kente yeni meydanlar kazandıracaklarını, kavşakları yenileyip otopark sayısını arttırarak şehirdeki ulaşımı rahatlatacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

DEM Parti, İYİ Parti, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Keşke İYİ Parti ile ittifak kurabilseydik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:13 Galatasaray’da derbi öncesi deprem Takımın yıldızı kadro dışı kaldı Galatasaray'da derbi öncesi deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı
23:09 İsrail 6 hafta sürecek ateşkesi kabul etti, gözler Hamas’a çevrildi İsrail 6 hafta sürecek ateşkesi kabul etti, gözler Hamas'a çevrildi
22:50 Seçil Erzan’ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı
22:05 CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş’a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?
21:19 Erzincan’da altın madeni sahasındaki toprak kayması soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kayması soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı
23:22 ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni’nin saçlarını öptü ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü
22:43 Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz
22:05 Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü
21:40 Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı Herkes duvardaki detaya takıldı Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 01:11:08. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Keşke İYİ Parti ile ittifak kurabilseydik' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement