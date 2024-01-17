CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Kimse vatan evlatlarını savunmasız bırakıp soru sormayın demesin\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kimse vatan evlatlarını eksi 14 derecede, geçici üst bölgesinde savunmasız olarak bırakıp da bize sonra, soru sormayın demesin. Tedbir alsınlar. Bu evlatlar hepimizin evladı. Mücadelemiz yeni şehitler verilmesin diyedir. Biz bedelli askerlik yapmadık. Gittik askerliğimizi yaptık. Bu vatan için gerekirse, can da veririz ve şehit de oluruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in Aksaray'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından partisinin il başkanlığına geçen Özel, burada yaptığı açıklamada, terör saldırılarına değindi. Özel, şunları söyledi:

"Zeynep annenin acısı hepimizin acısı, ailenin gözyaşları hepimizin gözyaşları. Aksaray ve Türkiye'nin başı sağ olsun. CHP olarak kesin net bir dille, nerden ve kimden ne amaçla gelirse gelsin, tüm terör eylemlerini kınıyoruz. PKK terörünü ise lanetliyoruz. Bu ülkeye yaşattıkları acılar artık yetti. Bundan birkaç hafta önce de 2 gün üst üste 6'şar şehit vermiştik. Biz o günlerde bu şehitlerin verilmesinde, kusur, ihmal veya hata varsa bunları sorgulayalım ve konuşalım, bir daha olmasın dedik. Maalesef aynı geçici üst bölgesinde tekrar 9 tane şehit ve nihayet bugün Meclis'te 2 bakan gelerek bilgi verdi. Geçen sefer demiştik. Bakanlar gelip bilgi vermeden, sorumlular sorumluklarını yerine getirmeden, bizim sorduğumuz sorulara cevap verilmeden, biz kimseyle birlikte imza atmayız demiştik. Daha sonra kendi bildirimizi yayınladık. Bugün de atmadık. Meclis'te görüyorum ki, geçen sefer CHP imza atmadığında, birlikte imza atan partilerden, muhalefet partileri de artık o imzadan imtina ettiler."

'BİZ BEDELLİ ASKERLİK YAPMADIK'

Mücadelelerinin yeni şehit verilmesin diye olduğu belirten Özel, "Bu yapıcı ve kararlı, siyaset ve muhalefet anlayışımızı sürdüreceğiz. Elbette millet olarak bir ve beraberiz. Bir siyasi partinin söylemi, bize dayatılmıyorsa, Meclis Başkanı'nın ifadeleri karara dönüşüyorsa, o karara oy da veririz. Ama net olarak bir durum var. Kimse vatan evlatlarını eksi 14 derecede, geçici üst bölgesinde savunmasız olarak bırakıp da bize sonra, soru sormayın demesin. Tedbir alsınlar. Bu evlatlar hepimizin evladı. Mücadelemiz yeni şehitler verilmesin diyedir. Biz bedelli askerlik yapmadık. Gittik askerliğimizi yaptık. Bu vatan için gerekirse can da veririz ve şehit de oluruz" diye konuştu.