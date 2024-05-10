CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci\'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Özel, Kahveci'nin Kütahya için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

10.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:08
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediyesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile CHP'li milletvekilleri ve partililer karşıladı.

Eyüp Kahveci'nin makam odasında konuşan Özel, "Kütahya'nın seçilmiş belediye başkanı olarak Eyüp Kahveci hepimizi gururlandırdı" dedi. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Cumhuriyetimizin kuruluş ve kurtuluşunun simge kenti Kütahya'da Eyüp Kahveci'yi belediye başkanı olarak ziyaret etmenin kıvancı içerisindeyim. Kütahya'nın en kısa sürede hak ettiği ve özlediği güzel günlere kavuşacağını umuyorum. Başkanımıza, belediye meclis üyelerimize ve belediye emekçilerimize başarılı bir dönem geçirmeleri için güç, kuvvet ve azim diliyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, programın sonunda kendisine hediye edilen çini vazoyu CHP Müzesine koyacaklarını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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