CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'i ziyaret etti

31 Mart Yerel Seçimlerinde elde edilen büyük başarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Didem Özel ile Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Genel Başkan Özel, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, kızı Nehir Zeyrek, Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İlksen Özalper, İlçe Belediye Başkanları tarafından karşılandı. Ziyarette, hediye takdimi ve günün anısına fotoğraflarının çekilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, şeref defterine şu satırları yazdı, "Sayın Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı; Partimizin 1977 seçimlerinden sonra ilk kez birinci parti olduğu 31 Mart 2024 seçimlerinde, Manisa Belediyesini Cumhuriyet tarihinde kazanan ilk Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı olarak, ilk ziyareti size yapmanın onur kıvanç ve heyecanını yaşıyorum. Doğduğumuz büyüdüğümüz bu güzel şehre en iyi hizmeti adil, eşit ve hakkaniyetle vereceğinize inancım tamdır" dedi. - MANİSA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Adalet sistemimizin mevzuat altyapısını geliştirmek için başlattığımız reformları da kesintisiz devam ettiriyoruz.
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde iş insanları ve siyasiler bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, çevre düzeni planını gündeme alacaklarını ve şehri yeniden planlamak gerektiğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 Nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, 2024 yılında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın gerçekleştirileceğini ve avukatlık stajına başlayacak gençlerin bu sınavı kazanması gerektiğini belirtti. Tunç, avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu vurgulayarak, avukatlık mesleğinin kalitesinin artırılması için yapılan düzenlemelerden bahsetti. Ayrıca, yeni Avukatlık Kanunu üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu kanunun bir an önce çıkmasını istediklerini ifade etti.
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