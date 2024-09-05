CHP Lideri Özgür Özel, Metin Lokumcu Davasına Davet Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özgür Özel, Metin Lokumcu Davasına Davet Etti

CHP Lideri Özgür Özel, Metin Lokumcu Davasına Davet Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2011 yılında Hopa'daki biber gazı ile hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun davasına Trabzon'da katılım çağrısı yaptı. Özel, olayın ardından geçen 9 yılda adalet mücadelesi veren Lokumcu'nun ailesi ve dostlarının davaya sahip çıkmasının önemine dikkat çekti. Davanın karar duruşmasına sanıkların beraetini isteyecek savcı ile birlikte katılım bekliyor.

05.09.2024 17:22
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları, 2011 yılında Artvin'nin Hopa ilçesindeki olaylarda biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin yarın Trabzon'da görülecek davaya davet etti.

Özgür Özel, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda, "31 Mayıs 2011 günü dönemin Başbakanı Erdoğan Hopa'da mitinge gidiyor. O sırada Hopa'da sivil toplum örgütleri, Hopa'yı sevenler, çevreciler; çevre katliamlarını, HES'leri proteste ediyorlar. O sırada silah gibi kullanılan biber gazı nasıl Gezi'de birçok canımızı aldı, birçok arkadaşımızın gözünü çıkardıysa Metin Lokumcu'nun da kalp krize geçirmesine, hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi" dedi.

'METİN LOKUMCU'NUN HATIRASINA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM'

Metin Lokumcu'nun arkadaşları ve ailesinin tam 9 yıl boyunca adalet mücadelesi verdiğini ve olayın oluşundan 9 yıl sonra iddianame hazırlandığını ve ilgililerin 'taksirle adam öldürme' iddiasıyla yargılanmaya başladığını belirten Özel, "Zaten taksirle adam öldürmeye ilişkin dava açılması yeterli değildi ama bu haksızlık yetmiyormuş gibi davayı Artvin'den Trabzon'a kaçırdılar. Ardından sanıkları getirmek yerine SEGBİS sistemiyle yargılamaya başladılar. Yine yetmiyormuş gibi; Metin Lokumcu'nun zaten kalp hastası olduğunu, ilaç kullandığını, tesadüfen orada olduğunu iddia edecek kadar kalpsizleştiler. Metin Lokumcu'yu silah gibi kullanılan biber gazı öldürmüştü. Davaya müdahil olma isteklerini reddettiler. Dünya kadar talep reddedildi. Şimdi o davanın karar duruşmasına geldik. Nihayet 6'sında karar duruşması var. Maalesef savcı, sanıkların hepsinin beraatini istedi. Orada Metin Lokumcu'nun dostlarının hep birlikte bu meseleye sahip çıkması son derece önemli. Soma davasında, tren kazası davasında, gar katliamı davasında, tüm toplumsal davalarda hep birlikte olduğumuzda bunun ne kadar güç veren bir şey olduğunu deneyimledik. Çok istememe rağmen maalesef ben ve çok sayıda yöneticimiz, milletvekilimiz orada olamayacağız. Çünkü o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önceden ilan edilmiş tüzük kurultayı var. Bizler oradayız, oradan anacağız Metin Lokumcu'yu. Ama kalbimiz Trabzon'da olacak. 6'sında sabah 09.00'da herkesi Trabzon Adliyesi'ndeki bu önemli davaya ve Metin Lokumcu'nun hatırasına sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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