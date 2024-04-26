CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıgöl Belediye Başkanı seçilen CHP\'li Tahsin Akdeniz\'i ziyaret etti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıgöl Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tahsin Akdeniz'i makamında ziyaret ettiği sırada Sarıgöl'ün "Hayır babası "olarak tanınan Hüseyin Gümüşlü ile karşılaşınca elini öperek uzun uzun sohbet etti.

Özgür Özel, yerel seçimlerde devamlı olarak yeni belediye başkanı Tahsin Akdeniz'in mitinglerine katılarak destek veren ve ilçede sayısız hayır hizmetine imza atan Hayırsever iş insanı Hüseyin Gümüşlü'ye teşekkür etti.

Hüseyin Gümüşlü, "Ben kendimi bildim bileli CHP' liyim. Bu günleri de gördüm çok mutluyum." dedi. 83 yaşındaki Gümüşlü'nün 42 yıldır Sarıgöl'ün vergi rekortmeni olduğu öğrenildi. - MANİSA