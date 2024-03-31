CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, 'Tüm tercihler başımızın tacıdır.' ifadesini kullandı. Özel, sandık görevlilerine, müşahitlere ve gönüllülere kolaylık diledi.

31.03.2024 17:27  Güncelleme: 17:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, "Tüm tercihler başımızın tacıdır." ifadesini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandığa giderek oy kullanan, demokrasiye katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.

"Tüm tercihler, başımızın tacıdır." ifadesini kullanan Özel, kullanılan tüm oylara sahip çıkan sandık görevlilerine, müşahitlere, gönüllülere kolaylık diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür etti - Son Dakika

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